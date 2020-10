Vorig jaar meer verzekeringsfraude ontdekt dan in 2018

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2018. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag op basis van cijfers van het het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. In 2019 ging het om 22.376 fraudezaken, tegenover 12.879 zaken in 2018. Volgens de brancheorganisatie werd daarmee voorkomen dat 96 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd aan fraudeurs.

In de meeste fraudezaken wordt informatie uit de verzekeringsaanvraag verzwegen of wordt gelogen bij de schadeclaim. Dat fraude vorig jaar effectiever werd opgespoord, komt volgens het Verbond van Verzekeraars doordat verzekeraars onderling beter zijn gaan samenwerken en meer gegevens uitwisselen. Als voorbeeld noemt de brancheorganisatie een verzekeringnemer die na een woninginbraak grote hoeveelheden gestolen kleding claimde met nagemaakte aankoopbonnen. De gegevens van de verzekeringnemer worden in zo’n fraudegeval opgenomen in het waarschuwingssysteem voor de sector.

Bij fraudesignalering gebruiken verzekeraars verder systemen die opvallende gegevens signaleren. Vorig jaar werden 51.839 mogelijke fraudesignalen onder de loep genomen, tegenover 44.810 in 2018. Bij motorrijtuigenverzekeringen, inboedel/opstalverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen werd het meest gefraudeerd. Wanneer verzekeraars fraude ontdekken, nemen zij maatregelen. Dat kan betekenen dat zij de polis opzeggen of zelfs de politie inschakelen. Volgens persbureau ANP was het overigens het vijfde jaar op rij dat meer gevallen van verzekeringsfraude werden opgespoord.

De schade van verzekeringsfraude heeft gevolgen voor de hoogte van de premies en verzekeraars willen daarom de schade zoveel mogelijk beperken.