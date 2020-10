Verdachte doodsteken Rik van de Rakt (18) in Oss volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard

De 25-jarige statushouder met verblijfsvergunning die verdacht wordt van het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt in Oss, is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dat meldt het OM Oost-Brabant vrijdagmiddag. Tijdens de pro-formazitting in de rechtbank van Den Bosch adviseerden de deskundigen tbs met dwangverpleging.

Rik van de Rakt werd op een zondagochtend in april zwaargewond gevonden naast zijn fiets. Hij was neergestoken en overleed kort erna. Van de Rakt woonde in Heesch en was op weg naar zijn werk in het nabijgelegen Oss. De verdachte, die sinds begin dit jaar in Heesch woonde, werd even later in verwarde toestand aangetroffen bij het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels. Het OM maakte vrijdag bekend dat het bloed op zijn rugzak van hem zelf afkomstig was.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 8 januari volgend jaar. Dan komen onder meer een psychologische rapportage en enkele nieuwe onderzoeksbevindingen kwamen aan bod.