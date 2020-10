Verander in een kookmutsjesfan

Twee stralende, beeldschone jonge vrouwen achter een smetteloos, glanzend aanrecht. De een houdt een glazen kom in haar linkerhand en een garde in haar rechter, waarmee ze de eieren in de kom aan het klutsen is. Intussen lacht ze fier en vrolijk in de lens. De ander is in de weer met een standmixer en kijkt dromerig net langs de camera. Prachtige blouses dragen ze, de een rood, de ander okergeel. Blouses met het soort onpraktisch wijde mouwen dat je in de keuken eigenlijk beter kunt opstropen.

We kijken naar Najat en Nadia Yachou, de zussen achter een van de meest populaire online food community’s van dit moment. Maar het tafereel op de cover van Het grote kookmutsjes kook- en bakboek had ook zomaar op een kookboek uit de jaren zeventig van de vorige eeuw kunnen staan. Het doet een beetje denken aan de glamoureuze foto’s in het wereldberoemde boek Koken con amore van Sophia Loren.

Enfin. Ik schrijf dat nu wel zo nonchalant, dat van de populairste online food community, maar om eerlijk te zijn behoorde ik tot voor kort niet tot de slordige 260.000 volgers die de zusjes hebben op Snapchat, noch tot hun 134.000 volgers op Instagram, tot de ruim 118.000 leden van hun Facebookgroep of zelfs maar tot de vele, vele bezoekers van hun blog kookmutsjes.com. Ook was ik niet een van die 10.000 mensen die de speciale limited edition van hun eerste kookboek, dat uitkwam op 29 september en direct op nummer 1 binnenkwam in De Bestseller 60, had ge-pre-ordered bij Bol.com.

Het feit dat Najat en Nadia al sinds 2015 bouwen aan hun kookimperium en dat ik ze tot een paar weken geleden nog niet kende, kan niet anders dan tot de beschamende conclusie leiden dat ik oud en hopeloos slecht op de hoogte ben van wat er leeft onder jongere generaties. My bad, hoor je dan geloof ik te zeggen. In elk geval ben ik inmiddels niet alleen op de hoogte, maar meer dan dat. Ik ben, als door een toverstokje aangeraakt, veranderd in een kookmutsjesfan.

Wat deze twee vrouwen doen, is namelijk razend knap. Najat is, schrijven ze in hun voorwoord, ‘de receptenkoningin’ van de twee en tevens de fotograaf. Alle recepten zijn door haar stap voor stap gefotografeerd. Soms, bijvoorbeeld voor een eenvoudige tonijnsalade, gaat dat in tien stappen. Maar van een gecompliceerder gerecht als kip bastilla (een Marokkaanse hartige taart) maakt ze wel veertig foto’s. Wat een werk! Nadia beheert de website en is verantwoordelijk voor de socialmediakanalen. En heel soms, zo geeft ze toe, „knoopt ze een schort om om Najat te helpen in haar keukendomein – supergezellig!”.

In een tijd waarin iedereen z’n mond vol heeft over eten, maar waarin steeds minder daadwerkelijk wordt gekookt, hebben deze zusjes het voor elkaar gekregen om zóveel, waarschijnlijk vooral jonge, mensen de keuken in te krijgen. Ik zeg het nog maar een keer: razend knap.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 oktober 2020