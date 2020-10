VDL Nedcar verliest de productie van BMW

De BMW Group laat vanaf 2023 geen auto’s van het model Mini Countryman meer bouwen bij VDL Nedcar. Dat heeft industrieconcern VDL donderdag bekendgemaakt. De Duitse autofabrikant brengt de productie van de modellen vanaf dat jaar volledig onder bij eigen fabrieken. Door het besluit is bij VDL Nedcar de toekomst van ongeveer 5.000 werknemers zeer onzeker.

Afgelopen juni werd al bekend dat BMW de productie van een ander model, de BMW X1, bij de eigen fabrieken zou onderbrengen. Het bedrijf in het Limburgse Born hoopte toen nog door te kunnen gaan met het bouwen van Mini’s. Dat hier nu een einde aan komt, is volgens VDL-topman Willem van der Leegte „een teleurstelling”.

VDL bouwt daarnaast ook nog het model Mini Cabrio, waarvan het contract in 2023 afloopt. Of de Nederlandse producent daarna door kan gaan met het maken van de Mini Cabrio is nog niet duidelijk, maar volgens een woordvoerder van VDL „ligt het voor de hand” dat ook deze productie zal worden verplaatst. Het bedrijf is al langer op zoek naar andere opdrachtgevers voor de fabriek.

Niet meer nodig

Autofabrikanten zijn hard geraakt in de coronacrisis. Analisten verwachten dat de verkopen over 2020 een kwart lager zullen uitkomen dan in 2019. Volgens de woordvoerder van VDL heeft BMW gezien de huidige situatie op de markt meer capaciteit in de eigen fabrieken. „Die ruimte hoeven ze bij ons niet meer in te kopen.”

Het kabinet zei donderdag VDL te willen helpen met het zoeken naar nieuwe opdrachtgevers. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) noemt het besluit van BMW in een brief aan de Tweede Kamer „een harde klap” voor werknemers en „een tegenslag voor de regionale economie”. Het kabinet wil VDL helpen zoeken naar een tweede klant om „de bedrijvigheid in Born en de regio langjarig zeker te stellen”.

VDL Nedcar is de enige autoproducent van Nederland. De fabriek, oorspronkelijk onderdeel van DAF, heeft een lange geschiedenis van onzekerheid over de toekomst. De locatie produceert al jaren in opdracht van automerken die capaciteit nodig hebben. In de praktijk fungeert Nedcar daardoor als de flexkracht van de Europese auto-industrie. Nadat in 2012 sluiting dreigde nam familiebedrijf VDL de fabriek over, waardoor het Eindhovense concern in één klap groeide van 10.000 naar 15.000 medewerkers. De fabriek is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf. In 2019 had VDL een omzet van 5,8 miljard euro.

Opvallend genoeg is VDL al enige tijd voornemens om Nedcar – een van de grootste fabrieken van Nederland – uit te breiden. De fabrikant wil met die extra capaciteit aantrekkelijker worden voor automerken als productielocatie. Het is nog niet bekend of het vertrek van BMW en de onzekere toekomst van de fabriek invloed hebben op die plannen. Sommige oppositiepartijen in de Limburgse Provinciale Staten vroegen zich vanwege de coronacrisis al eerder af of de uitbreiding, die ingrijpende gevolgen heeft voor de omgeving, wel nodig is.