Tweets als granaatinslagen en een ‘liefdesbrief’ van Kim

Wat is er in ’s hemelsnaam aan de hand met de Verenigde Staten? De Democraat en voormalig Amerikaans NAVO-ambassadeur Ivo Daalder heeft een groot internationaal netwerk en hij krijgt die vraag steeds weer. ‘WTF is going on?’. Of, zoals hij het netjes formuleert, in NAVO-alfabet: „Whiskey, Tango, Foxtrot is going on?”.

De buitenwereld begrijpt de VS niet meer, zei Daalder recent bij een virtueel debat van de Atlantische Commissie. De VS waren volgens internationaal onderzoek het best voorbereid op een pandemie. En toch loopt Covid-19 er uit de hand: 4 procent van de wereldbevolking, 20 procent van het dodental.

„Er was geen leiderschap, geen nationaal beleid. Mensen vragen me: hoe kon dit gebeuren? Hoe kon iemand als Trump jullie president worden? Men begrijpt het niet en vreest dat de VS anders zijn dan men altijd gedacht heeft.”

Na vier jaar Trump is het aanzien van de VS en van de president in de wereld in elk geval op een dieptepunt, volgens onderzoek van Pew Research. Nog maar 17 procent van de bevolking in veertien onderzochte landen heeft vertrouwen in de president, slechts 33 procent denkt positief over de VS.

Trump is niet de eerste Amerikaanse president die slecht ligt in het buitenland. Zo maakte de Republikein George W. Bush (2000-2008) zich met zijn oorlogen niet bijster populair. Maar de buitenwereld maakte destijds onderscheid tussen man en land. Terwijl Bush’ populariteitscijfers daalden, bleef de betrouwbaarheid van de VS gelijk of steeg zelfs.

Welke boodschap heeft Trump voor de wereld? Voor een aanhanger van internationaal overleg als Daalder is Trump de eerste president sinds Franklin Roosevelt die niet bereid is de wereld te leiden. Twee jaar geleden publiceerde Daalder een boek over Trumps buitenlandbeleid: De lege troon.

Republikeinen zien geen abdicatie. Zij zien bevrijding. De VS laten zich niet langer uitbuiten door een wereld die samenwerking predikt, maar intussen de VS de rekening laat betalen. Voor de Amerikaanse president komen Amerikanen op de eerste plaats.

Voor de rest van de wereld, zeker voor de bondgenoten in Europa, was Trump shock-therapie. Na de aarzelende internationalist Barack Obama moest de wereld najaar 2016 overschakelen. De machtigste man van de vrije wereld was opeens een agressieve vastgoedbaas die ook zelf verbaasd leek dat hij in het Witte Huis woonde en die zich snel ontpopte als Master of Disruption.

Communicatie over internationale vraagstukken liep nu via Twitter. In Europa grepen diplomaten, politici en journalisten rond het middaguur naar hun telefoon om te kijken of Trump al wakker was, wat hij weer had uitgebroed, Whiskey, Tango, Foxtrot.

De ene politieke granaatinslag volgde de andere. Trump noemde de NAVO „obsolete”, de EU een tegenstander. Hij vaardigde halsoverkop een inreisverbod uit voor inwoners van islamitische landen. Internationale afspraken – over klimaat, Iran, handel – verdwenen in de prullenbak.

Grote politiek regelt hij graag op het terras van zijn luxeresort Mar-A-Lago in Florida. De Chinese president Xi Jinping kreeg er in april 2017 tijdens het toetje (chocoladecake) te horen dat Trump net opdracht had gegeven in Syrië te bombarderen.

Curieuze relatie

Trump kan doorgaans goed overweg met mannelijke autocraten als Xi en de Braziliaanse president Bolsonaro, terwijl bij de ontmoetingen met vrouwelijke democraten als kanselier Angela Merkel en premier Theresa May het ongemak er dik bovenop lag.

Zijn curieuze relatie met de Russische president Vladimir Poetin is in vier jaar nooit opgehelderd. Trump bekritiseert hem bijna niet. Ze hadden – ongekend – gesprekken onder vier ogen die niet genotuleerd werden en waarover ook weinig naar buiten kwam. Welke deals werden daar gesloten?

Bescheidenheid is niet zijn ding. Zijn schoonzoon Jared Kushner, ook een vastgoedman zonder politieke ervaring, zou wel even vrede brengen in het Midden-Oosten. Zelf pakte hij Noord-Korea aan. Hij deed Kim Jong-Un een ongelooflijk plezier door naar de andere kant van de wereld te vliegen voor een ontmoeting. Kim stuurde Trump ‘liefdesbrieven’.

Zijn leidraad is America First, zijn methode is de deal. Bij elke deal is er in de binaire wereldvisie van Trump een winnaar en een verliezer – en heeft hij de beste kaarten. Dat bij internationale samenwerking 1 plus 1 wel eens 3 kan zijn, komt niet bij hem op.

Voor mensen die geloofden dat Amerika het beste land ter wereld is en voorbestemd om de wereld te leiden naar een glorieuze toekomst was Trump een nachtmerrie.

Richard Haass, directeur van de Council on Foreign Relations in New York, noemde zijn terugblik op vier jaar Trump:Present at the Disruption. Dat is een verwijzing naar Present at the Creation, de memoires van Dean Acheson, minister van Buitenlandse Zaken onder president Harry Truman (1945-1953). Acheson en Truman behoorden tot de architecten van de na-oorlogse wereldorde. Ze ondersteunden de wederopbouw van Europa, smeedden allianties en stimuleerden de oprichting van internationale organisaties als VN, IMF en Wereldbank.

Je kunt je niet voorstellen dat Trumps adviseurs het woord ‘creation’ gebruiken als ze hun memoires schrijven, merkte Haass op. „Bouwen was niet het doel van Trumps buitenlandbeleid. In tegendeel, de president […] was veel meer geïnteresseerd in slopen.”

Hoeveel schade heeft Trump aangericht? De Amerikaanse na-oorlogse internationale orde piept en kraakt. De idee dat multilaterale afspraken goed kunnen uitpakken voor de wereld en tegelijk de Amerikaanse invloed in die wereld vergroten was niet aan hem besteed. De lijst met internationale verbanden waar hij zich uit terug trok werd steeds langer. Zo liep hij tijdens de pandemie weg uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Zonder founding father en suikeroom VS is het multilaterale stelsel slechter af. Bovendien vult China het gat graag op. Internationale organisaties die mensenrechten hoog in het vaandel hebben, zien nu dat een autocratie steeds meer invloed krijgt.

Trumps dédain voor Amerika’s traditionele bondgenoten blijft niet zonder gevolgen. Hij bezuinigde op militaire oefeningen met Zuid-Korea, zonder dat eerst met Seoul te overleggen. De terugtrekking van militairen uit Duitsland leek een manier om Merkel te sarren. Pas na lang dralen onderschreef hij de solidariteitsclausule van de NAVO.

Gif dat je niet snel neutraliseert

Amerika’s vrienden weten niet meer precies waar ze aan toe zijn. Zullen de VS inderdaad hun veiligheidsafspraken nakomen als een NAVO-lid of een bondgenoot in Azië aangevallen wordt? Er is, zeggen diplomaten, wantrouwen in de verhouding gesijpeld, een gif dat je niet snel neutraliseert.

Trump vindt het wel leuk over het wereldtoneel te schuiven, maar hij bereikte er nog niet veel. Hij ontketende een handelsoorlog met China, maar nam genoegen met een bescheiden opbrengst. Kim toonde recent trots een nieuwe intercontinentale raket.

Was er niets positiefs? Israël en Golfstaten hebben een historisch akkoord gesloten en in Afghanistan wordt gesproken over vrede. Daalder haalt er zijn schouders over op. Als je vier jaar president bent, is er altijd wel een meevaller, zei hij. „Ook een stilstaande klok geeft twee keer per etmaal de juiste tijd aan.”

Toch heeft Trumps optreden ongerijmdheden blootgelegd en aangezet tot een realistischer kijk op de wereld. De wereldorde van Truman en de zijnen was verre van perfect. De VS trokken zich zelf bij gelegenheid ook weinig aan van de internationale rechtsorde. En multilateralisme is mooi, maar de VN zijn geen toonbeeld van efficiency.

Met dank aan Trump wordt China nu gezien als assertieve wereldspeler en niet langer als een onschuldig ontwikkelingsland waarmee je goed handel kunt drijven. Trumps tirades op NAVO-toppen over de veel te lage defensie-uitgaven in Europa hebben geleid tot hogere uitgaven. Met de Trump-shock kwam in Brussel opnieuw de vraag op tafel of het niet de hoogste tijd is dat Europa veel zelfstandiger wordt, nu grote broer VS zijn handen van het oude continent aftrekt. Het is niet vanzelfsprekend meer dat een welvarend Europa driekwart eeuw na WOII voor zijn veiligheid nog zo sterkt leunt op de VS.

Als Joe Biden president wordt, wil hij snel de banden met bondgenoten aanhalen en weer investeren in internationale samenwerking. De atlantische verhoudingen zouden hierdoor een nieuwe impuls krijgen. Maar, waarschuwt Haass, de wereld wordt niet meer zoals ze in 2016 was. China is sterker, Noord-Korea gevaarlijker, de klimaatuitdaging is groter, de Amerikaanse ambassade staat in Jeruzalem en Venezuela’s Maduro en Syrië’s Assad zitten steviger in het zadel. Natuurlijk kunnen de VS weer eenvoudig lid worden van de organisaties en verbanden waaruit Trump zich terugtrok, maar daarmee zijn de onvolkomenheden van die organisaties nog niet opgelost. Restauratie, zegt Haass, is niet genoeg.

En als Trump herkozen wordt? Een tweede termijn betekent verdere onttakeling van het naoorlogse model. De wereld zal steeds minder gemeenschap zijn en steeds meer arena. En buiten de VS zal nog vaker ‘Whiskey Tango Foxtrot’ klinken.

