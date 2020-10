Thaise politie drijft demonstranten uiteen met waterkanonnen

De Thaise politie heeft vrijdag waterkanonnen en wapenstokken ingezet om antiregeringsdemonstranten in Bangkok uiteen te drijven, melden internationale persbureaus. De demonstranten hadden paraplu’s opgestoken om zich tegen het water te beschermen. Het is de tweede dag dat in de Thaise hoofdstad wordt geprotesteerd tegen de regering, ondanks haar besluit om samenscholingen te verbieden. De betogers willen onder meer dat de macht van het koningshuis wordt ingeperkt. Ook eisen zij de vrijlating van eerder gearresteerde demonstranten.

„Weg met de dictatuur”, zongen de duizenden demonstranten vrijdag volgens persbureau AFP. De protestbeweging, vooral bestaand uit studenten, is inmiddels drie maanden gaande en richt zich tegen premier en voormalig juntaleider Prayuth Chan-ocha.

De politie probeerde de betogers vrijdag voor te zijn door de toegangswegen naar hun beoogde protestlocatie af te sluiten en te barricaderen. De demonstranten kozen daarop een verderop gelegen kruispunt voor hun betoging. „Het is duidelijk dat Prayuth het volk als de vijand ziet. En wij hem”, sprak de 23-jarige protestleider Panupong Jadnok (ook wel Mike Jadnok genoemd) de menigte toe, volgens Reuters. Premier Chan-ocha heeft vrijdag opnieuw gezegd dat hij niet van plan is op te stappen.

Koninklijke kolonne

Sinds donderdag mogen in Thailand maximaal vijf mensen bijeen komen op straat. Als aanleiding voor deze noodmaatregel noemt de regering het grote protest dat woensdag plaatsvond. Toen gingen tienduizenden mensen de straat op in Bangkok. Toen een koninklijke kolonne met koningin Suthida woensdag langs het protest reed werd deze even verhinderd en nagejoeld. Dit laatste zou een „bedreiging voor de nationale veiligheid” zijn geweest, die het nooddecreet rechtvaardigt, aldus de Thaise regering volgens persbureau AP.

Voor deze actie is vrijdag twee demonstranten „geweld tegen de koningin” ten laste gelegd omdat zij de woorden „ons belastinggeld” naar de kolonne hadden geroepen. Op geweld tegen de koningin staat een straf van zestien jaar cel tot levenslang. Als het leven van de koningin echt in gevaar wordt geacht kan zelfs de doodstraf worden opgelegd. Er is geen aanleiding om te denken dat de koningin echt in gevaar is geweest.