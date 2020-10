Sluiting horeca werkt snel door in de rest van de economie

Je zou er al bijna aan gaan wennen: een regering die stukjes van de economie amputeert. Het kabinet zag zich dinsdag genoodzaakt voor de tweede keer dit jaar alle restaurants en cafés voor onbepaalde tijd te sluiten, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hotels mogen in principe openblijven en hun gasten eten serveren – maar dat er voor hen ook duidelijke gevolgen zijn, bleek toen eerder deze week Postillion Hotels aankondigde de deuren in Nederland voorlopig te sluiten.

Maar als je de horeca sluit, wat amputeer je dan eigenlijk? Is dat meer een been of een teen? Hoe groot is de impact van de horeca op de economie?

Eerst maar eens het kale cijferantwoord: de horeca beslaat 2,1 procent van het bbp. Een getal waar je qua omvang eigenlijk alle kanten mee op kunt. Je kunt beargumenteren dat het veel is, zoals de horecasector zelf doet. Het aandeel van de landbouw bedraagt bijvoorbeeld maar 1,4 procent. „Maar er zijn veel sectoren die een groter aandeel hebben in de economie”, zegt Thijs Geijer, sectoreconoom vrijetijdsbesteding bij ING. Zo hebben uitzendbureaus een aandeel van 3 procent, en het bankwezen 6 procent.

Duidelijk is wel dat de horeca de afgelopen jaren belangrijker is geworden voor Nederland. Geijer: „Tot dit jaar was het een groeiende sector. Vanaf 2014 tot en met vorig jaar groeide de omzet ieder jaar met een paar procent, soms zelfs 5 of 6.” Dat is veel sneller dan de economie als geheel. De groei kwam onder meer door extra toeristen uit het buitenland, en door de toenemende welvaart. Als mensen meer te besteden hebben, gaan ze vaker buitenshuis eten en drinken.

Een groter aandeel van wat mensen besteden gaat naar de horeca. In twintig jaar nam dat aandeel toe van 3 naar 5 procent, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overigens profiteren niet alle soorten horeca daarvan; de bruine kroeg heeft het juist lastig. Geijer: „Maar er zijn bijvoorbeeld veel koffietentjes bijgekomen.”

Je kunt ook op andere manieren naar de bijdrage van de horeca aan de economie kijken – en dus naar de impact van de sluiting. Een deel van de 447.000 horeca-werknemers (cijfer uit februari 2020) is een stuk onzekerder geworden over z’n inkomen, en is dus minder geneigd geld uit te geven – al laat dit zich niet makkelijk meten.

Ook zijn er de leveranciers die opeens minder omzet draaien, van groentekwekers tot lampenproducenten. In 2019 kocht de horeca voor ruim 9,5 miljard euro aan goederen bij toeleveranciers, aldus het CBS. De drie belangrijkste bedrijfstakken waren hier, met samen 4 miljard aan inkomsten uit de horeca: de voedingsmiddelenindustrie, de vastgoedsector en de uitzendbranche. Behalve aan voedingsmiddelen is de horeca vooral veel geld kwijt aan huur en personeel.

Sommige economen doen onderzoek naar dit soort ‘netwerkeffecten’: in welke mate werkt een schok, zoals een plotselinge sluiting, in een sector door in andere sectoren – en dus in de rest van de economie? Dat is niet overal hetzelfde: sommige sectoren staan erg op zichzelf, andere nemen juist veel af van andere bedrijfstakken, of leveren daar juist aan. De geldstromen zijn bovendien soms heel groot en soms heel klein.

Spin in het economische web

„Je bekijkt eigenlijk: hoe centraal staat een sector in het Nederlandse netwerk?”, zegt Jadé Dieteren, econoom bij de Rabobank en promovendus op het gebied van netwerkanalyse aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vlak na de eerste lockdown publiceerde ze in economisch vakblad ESB over haar onderzoek. Dat zou je kunnen samenvatten als: welke sectoren kunnen een schok snel doorgeven aan de rest van de economie?

Uit haar onderzoek blijkt onder meer dat restaurants en cafés – dus niet hotels – in dit opzicht gemiddelde bedrijven zijn. Ze zijn niet zo’n spin in het economische web als de bouw, maar ook weer niet zulke einzelgängers als de loterijsector of de bosbouw. De restaurants en cafés leveren niet per se veel aan andere bedrijfstakken, maar nemen wél van andere centrale sectoren grote hoeveelheden producten af: met name de voedingsmiddelenindustrie, de meest centrale sector van Nederland.

Wat betekent dat concreet in het geval van een sluiting? Omdat cafés en restaurants een sterke verbinding hebben met de voedingsmiddelenindustrie, die weer sterke verbindingen heeft met veel andere sectoren, werkt een klap in de horeca snel door in de rest van de economie. Anders gezegd: als restaurants geen friet meer nodig hebben, heeft de frietproducent minder uitzendkrachten nodig, minder aardappelen van de boer, minder snel een nieuwe machine, minder bedrijfskleding voor nieuwe personeelsleden. En zo verder.

Lize Nauta, econoom bij de Rabobank en onderzoekspartner van Dieteren: „Het interessante is: je ziet dat sectoren die niet per se de meeste toegevoegde waarde hebben, wel centraal kunnen staan in de economie.” De voedingsmiddelenindustrie draagt maar voor 1,7 procent bij aan het bbp, bijvoorbeeld. Maar het is wel een groot doorgeefluik voor problemen.

Welke cijfermatige effecten de sluiting van de horeca op de economie heeft, valt nog niet te zeggen. Het CBS laat weten dat cijfers over de impact van de sluiting van eerder dit jaar nog niet op dat detailniveau bekend zijn.

Aan de andere kant profiteren sommige bedrijven in andere sectoren er juist van dat de horeca dicht is. NRC schreef al eerder over de industriële bakkerijen, die meer bakken dan ooit wanneer restaurants dicht zijn. Producenten van typische horecaproducten, zoals hamburgerbroodjes, hebben het in zo’n geval juist weer lastiger. En soms zijn bedrijven zo groot dat ze zowel pijn lijden als profiteren: het Unilever-concern verkocht in de eerste helft van 2020 minder ijs aan de horeca, maar meer thuismaaltijden aan supermarkten.

Je kunt dus niet zomaar zeggen dat de gehele voedingsmiddelenindustrie, als grootste ‘handelspartner’ van de horeca, het hardst geraakt wordt door de sluiting. „Vooral de voedingsgroothandels lijken kwetsbaar”, zegt econoom Geijer van ING. Hoewel: sommige groothandels wisten dan weer de allerergste schade met een creatieve oplossing te voorkomen. Tijdens de eerste lockdown – en nu weer – besloot Makro bijvoorbeeld de deuren voor iedereen open te gooien. Opeens behoorde het bedrijf daardoor juist tot de categorie waar de grootste groei zat: de supermarkten.