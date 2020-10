Schilderij Cuyp uit collectie Goudstikker op veiling na deal

Een conflict over een door nazi-kopstuk Hermann Göring aangekocht schilderij uit de Nederlandse Gouden Eeuw wordt op 24 oktober beslecht met een veiling in Frankfurt. In ruil voor een deel van de opbrengst heeft de huidige eigenaar het doek gerestitueerd aan Marei von Saher, erfgenaam van de joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker uit Amsterdam.

Het gaat om een werk van Albert Cuyp (1620-1691), Portret van een jager met hond. Kunsthandelaar Goudstikker, die Nederland na het bombardement op Rotterdam ontvluchtte, liet het schilderij met zijn andere handelswaar achter.

Het doek dook vorig jaar op bij een veilinghuis in Bamberg, in de Duitse deelstaat Beieren. Dat ontdekte het Goudstikker Art Research Project, gefinancierd door de Duitse Lost Art Foundation in Maagdenburg, toen de catalogus online verscheen.

Liefdadigheidsveiling

Het veilinghuis bracht de onderzoekers in contact met de inbrenger, een particulier die het schilderij eerder op een liefdadigheidsveiling had gekocht. De particulier sloot daarna een akkoord met Von Saher, in ruil voor een deel van de opbrengst. Het veilinghuis Döbritz in Frankfurt biedt het portret aan met een richtprijs van 700.000 euro.

The Art Newspaper citeert uit een verklaring van Von Saher waarin zij de particulier dank zegt en de wens uitspreekt dat anderen zijn voorbeeld zullen volgen. „Ik hoop dat deze restitutie andere instellingen en verzamelaars zal aanmoedigen om op dezelfde verantwoorde manier te handelen wanneer ze worden geconfronteerd met kunstwerken in hun collecties die illegaal door de nazi’s zijn geplunderd.”

Goudstikker was tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog een invloedrijke handelaar in Amsterdam, met een landhuis en een kasteel in Breukelen. Hij vluchtte per schip en stierf bij een ongeval aan boord voordat hij Engeland bereikte. Na zijn dood werd zijn handelsvoorraad in beslag genomen door de nazi’s en tegen de wens van zijn weduwe in verkocht. Göring kocht honderden werken tegen een fractie van hun waarde.

Een deel van de geroofde werken is na de oorlog teruggegeven aan de Nederlandse overheid. In 2006 restitueerde de Nederlandse overheid tweehonderd door Göring gestolen kunstwerken aan de erven-Goudstikker. Nog altijd zijn meer dan 850 werken zoek.