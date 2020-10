ACM: aankoop van Rotterdamse terminal door holding uit Hongkong mag doorgaan

De overname van een Rotterdamse containerterminal door het in Hongkong gevestigde moederbedrijf van containeroverslagbedrijf ECT mag doorgaan. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag besloten.

Vorig jaar december kondigde het Deense containeroverslagbedrijf APM Terminals aan dat het met ECT een akkoord had bereikt over de verkoop van een van zijn twee terminals in de Rotterdamse haven. Bedragen hebben de partijen niet bekendgemaakt.

ECT, het grootste containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven, is sinds 2002 in handen van Hutchison Ports. De holding CK Hutchison Holdings is gevestigd is in Hongkong. Haveneconoom Bart Kuipers berekende eerder dat ECT met de overname bijna twee derde van de containeroverslag in de haven in handen krijgt.

De ACM verwacht dat er na de overname voldoende concurrentie overblijft tussen de drie overslagbedrijven in de Rotterdamse haven, „die verder wordt aangejaagd door de sterke positie van grote zeerederijen”. Volgens de ACM staan zeerederijen positief tegenover de overname, omdat die naar verwachting leidt tot extra overslagcapaciteit. De overgenomen terminal van APMT is relatief oud en is gebaat bij investeringen. (NRC)

