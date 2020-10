Disney voorziet klassieke tekenfilms van racismewaarschuwing

Disney heeft een aantal films op zijn streamingdienst Disney+ voorzien van een racismewaarschuwing. Wie films zoals Dombo, Peter Pan en De Aristokatten afspeelt, krijgt een melding in beeld dat de klassiekers „negatieve voorstellingen en/of verkeerde behandeling van mensen of culturen” laten zien.

„Deze stereotypes waren toen fout en zijn nog steeds fout”, staat te lezen. De melding verschijnt zodra een gebruiker een film selecteert en komt dus niet in beeld tijdens het afspelen van een film. Het entertainmentbedrijf zegt overigens niet van plan te zijn de tekenfilms te verwijderen: „In plaats van deze inhoud te verwijderen, willen wij de schadelijke gevolgen erkennen, ervan leren, en een gesprek op gang brengen om samen een inclusievere toekomst te creëren.” Disney zegt zich verder te willen committeren aan een „inclusievere toekomst”. De notificatie is het gevolg van een herziening van het filmportfolio, laat het miljardenbedrijf in een verklaring weten.

De mededeling slaat terug op stereotyperingen van personen van kleur. In Peter Pan bijvoorbeeld (1953) wordt aan de inheemse bevolking van de VS gerefereerd als „redskins” - een term die als beledigend wordt ervaren. En in De Aristokatten (1970) is een gele kat met dichtgeknepen oogjes te zien die met eetstokjes in de hand pianospeelt, waarmee een Aziatische afkomst wordt gesuggereerd. De kat zingt in gebrekkig Engels.”

Het entertainmentbedrijf kampt al langer met de vraag hoe het moet omspringen met (raciaal) beladen scènes en thematiek. Bij de lancering van Disney+ vorig jaar in de VS, koos het bedrijf er al voor een deel van de films van een waarschuwing te voorzien. Het ging om films (Lady en de Vagebond, Jungle Boek) die ook nu weer van een uitgebreidere disclaimer zijn voorzien. „Bevat mogelijk achterhaalde stereotyperende voorstellingen”, werd als disclaimer toegevoegd aan de omschrijving. Volgens critici nam het bedrijf daarmee onvoldoende verantwoordelijkheid.

Racistische stereotyperingen leidden er overigens toe dat de muzikale film Song of the South (1946) Disney+ nooit haalde, vanwege Afro-Amerikaanse stereotypes en de idyllische voorstelling van slavernij.