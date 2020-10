Raciale spanningen laaien op rond moordzaak witte boer in Zuid-Afrika

Een rechtszaak over de moord op een witte boer in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat leidt tot grote raciale spanningen. Deze vrijdag zochten witte boeren en zwarte demonstranten de confrontatie voor de rechtbank in het dorp Senekal, meldt persbureau Reuters. Ze schreeuwden beledigingen naar elkaar, maar het vooraf gevreesde fysieke geweld bleef tot nu toe uit.

De 21-jarige witte boer Brendin Horner werd 2 oktober dood gevonden op zijn boerderij. Vermoedelijk is hij vermoord door twee veedieven die door hem werden betrapt. De twee zwarte verdachten zijn opgepakt. Volgens de witte boeren doet de regering te weinig hen te beschermen en zij bestormden vorige week al de rechtbank in Senekal toen de verdachten werden voorgeleid.

Ook deze vrijdag zijn weer honderden boeren naar Senekal getrokken. Duizenden zwarte tegendemonstranten stellen onder de vlag van de links-radicale partij EFF (Economic Freedom Fighters) dat witte Zuid-Afrikanen verantwoordelijk zijn voor de grote economische ongelijkheid in het land. Ook zeggen de families van de verdachten dat ze erg slecht behandeld worden.

Beledigingen en bedreigingen

De politie probeerde vrijdag de twee rivaliserende groepen uit elkaar te houden, maar de groepen wisten elkaar in een ander deel van het dorp toch te vinden. Er vonden daarbij geen grote incidenten plaats, zei minister van Politie Bheki Cele tegen de Zuid-Afrikaanse nieuwszender News24. Er is wel iemand opgepakt voor het dragen van een wapen zonder vergunning.

„We worden moe van alle moorden op boeren”, zegt de 30-jarige veehandelaar Geoffrey Marais tegen Reuters. „Genoeg is genoeg. De regering moet prioriteit gaan geven aan deze misdaden.”

De spanningen waren 26 jaar na het einde van de apartheid al opgelopen vanwege een regeringsplan om land van witte boeren te onteigenen zonder compensatie om zo de economische ongelijkheid tegen te gaan. Zo’n 70 procent van de privélandbouwgrond is volgens Reuters in handen van witte boeren, terwijl slechts 9 procent van de bevolking wit is. „Ik ben hier omdat witte mensen van ons profiteren”, zegt de zwarte EFF-aanhanger Khaya Langile daarover tegen het persbureau.

President Cyril Ramaphosa riep op van dit incident geen rassenconflict te maken. „De brute moord op een jonge witte boer, vermoedelijk door zwarte mannen, gevolgd door de bestorming van een politiebureau om een zwarte verdachte te pakken te krijgen, heeft wonden geopend die vele generaties terug gaan”, zei de president eerder deze week over de zaak. Maar volgens hem zijn de moorden op boerderijen geen onderdeel van een georganiseerde zwarte campagne om witte boeren van hun land te verdrijven.