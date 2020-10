Waarom we misschien op 4 november nog niet weten wie de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen

Stemmen via de post

Om veilig aan de verkiezingen mee te doen tijdens de pandemie zijn veel meer Amerikanen dan gebruikelijk van plan per post te stemmen. Dat neemt immers de noodzaak weg om naar het stembureau te gaan. Poststemmen, via mail-in of absentee ballots, gebeurt al decennialang, bijvoorbeeld door militairen en andere Amerikanen in het buitenland.

Dit jaar wordt echter een explosie van stemmen per post verwacht: landelijk zijn volgens The New York Times al zeker 82 miljoen briefstembiljetten aangevraagd. Hoewel dat niet betekent dat die ook allemaal worden ingestuurd, lijken de VS af te stevenen op meer dan een verdubbeling van de ongeveer 33 miljoen stemmen die in 2016 per post werden uitgebracht.





Als dat uitkomt, zou mogelijk meer dan de helft van het totale aantal deelnemers aan de verkiezingen per post stemmen: volgens ramingen zullen dit jaar ongeveer 150 miljoen Amerikanen hun stem uitbrengen. In 2016 stemden ongeveer 137 miljoen Amerikanen en deed zo’n 24 procent dat via de post.





Het lijkt een ideale oplossing, maar in de praktijk is het ook een flinke uitdaging. Staten nemen de ingewikkelde taak op zich om in feite twee verkiezingen te organiseren: de normale stembusgang met stembureaus, en parallelle verkiezingen via de post.