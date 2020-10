NK Calimero

Covid is met nummer 19 herrezen als allround kampioen. Ze dwong Juventus in isolatie, plukte Steven Kruijswijk uit de Giro en wist zelfs de hand op Cristiano Ronaldo te leggen. In Nederland schakelde ze de amateursport uit en joeg het publiek naar huis. Pijnlijk was dat de Eredivisie vrouwen moest stoppen terwijl bij het mannenvoetbal niet alleen de Eredivisie mocht doorgaan, maar ook hun Eerste Divisie. Solidariteit hoefden de vrouwen van de mannen niet te verwachten, die waren te druk bezig met gelijkspelen tegen landen die door de Leeuwinnen met 2-0 werden verslagen.

Meneer KNVB zei te betreuren dat de nieuwe maatregelen deze consequentie bracht voor de vrouwen, maar dat kwam een tikkie schijnheilig over, daar hijzelf het vrouwenvoetbal als amateursport bestempeld had. Ik was net voor hem aan het uiteenzetten dat er met ‘vrouwen en kinderen eerst’ niet wordt bedoeld dat je ze als eerste offert wanneer het schip zinkt, toen in de Tweede Kamer minister Tamara van Ark achter het katheder plaatsnam.

„Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen”, zei ze stralend alsof ze de lang bevochten gelijkheid eigenhandig had geregeld. De Eredivisie voor vrouwen mocht doorgaan. Tamara spreidde haar armen alsof ze applaus verwachtte van de kamer, maar kreeg dat alleen van Covid. Die ging wel mee in haar pret, ik niet. Dat het in 2020 acceptabel is om mannen en vrouwen zo verschillend te behandelen, is diep triest. Liever had ik een minister gezien die de KNVB over het katheder trok en tegen hem zei dat hij normaal moet doen. De voetbalvrouwen zijn Europees kampioen en vice-wereldkampioen. Dat valt ook als je de dichtkunst beoefent als een bond niet te rijmen met amateur.

Na het ministeriële pretcabaret vroeg Hélène Hendriks aan Twitter of nu andere semiprofs ook bij Tamara zouden aankloppen. Vierentwintig uur later gaf de werkelijkheid antwoord: uiteraard. Een half dozijn sportbonden maakte bekend met hun hoogste competities te willen doorgaan: hockey, volleybal en basketbal stonden al in het portiek bij Tamara.

NOC-NSF steunt ze allemaal en wil meteen ook een uitzondering voor sportverenigingen inzake de groepsgrootte van niet meer dan vier personen. Er zijn restaurants die dat ook willen, om niet over de culturele sector te beginnen, hele vriendenkringen en mogelijk ook de onderwereld. Tamara hield de deur dicht. De grens ligt bij voetbal.

Al met al is er slechts één nationale sport, zij het geen erkende, waarmee het in de volle breedte uitstekend gaat. Die waarin deelnemers om het hardst roepen dat de ander groot is en zij klein en dat dat niet eerlijk is: de Calimero. Zowel in zaal- als in veldvariant wordt die nu overal beoefend. Nieuwe leden stromen binnen, natuurtalenten duiken op in praatprogramma’s. „Geen sector is zo zwaar getroffen als de horeca”, speelt de kok. „Geen sector zo zwaar getroffen als de culturele”, kaatst de regisseur. Iedereen wil een uitzondering. Solidariteit is ook hier nergens te bekennen.

Covid, geen liefhebber van erkende sporten maar groot fan van Calimero, volgt het allemaal uit haar ooghoek terwijl ze zich voorbereidt op de Olympische Spelen.

Carolina Trujillo is schrijfster.