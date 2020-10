Nieuwe aanklacht tegen Franse oud-president Sarkozy in corruptiezaak

De voormalige president van Frankrijk Nicolas Sarkozy is vrijdag aangeklaagd voor „criminele samenzwering” in het onderzoek naar de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Dat meldt persbureau Reuters. Het gaat om een nieuwe aanklacht in het onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik, dat volgens de Franse nieuwszender BFM TV inmiddels heeft geleid tot in totaal negen aanklachten tegen de oud-president.

Sarkozy heeft vrijdag direct zijn onschuld bepleit in een bericht op Facebook. Volgens hem is er geen enkel bewijs dat hij betrokken zou zijn bij illegale campagnefinanciering en is dit een „nieuwe stap in de lijst van onrechtvaardigheden” in deze zaak. In de 44 uur die hij gedurende vier dagen is ondervraagd, heeft hij naar eigen zeggen „essentiële” verklaringen gegeven die zijn onschuld zouden bewijzen.

Moammar Gaddafi

De nieuwe aanklacht volgt op de laatste bevindingen in het justitiële onderzoek dat al jarenlang duurt. In 2012 onthulde de Franse nieuwssite Mediapart dat de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007 deels werd gefinancierd door het regime van de toenmalige Libische dictator Moammar Gaddafi. Het zou gaan om een bijdrage van 50 miljoen euro. De nieuwssite baseerde zich onder meer op verklaringen van hoge Libische functionarissen en de geheime diensten van hoofdstad Tripoli.

Justitie heeft verschillende bewijzen tegen Sarkozy verzameld. Zo verklaarde een Libanese tussenpersoon eind 2016 dat hij tien jaar eerder 5 miljoen euro aan contant geld van Tripoli naar Parijs had gebracht. Hij zou het geld vervolgens hebben overhandigd aan Claude Guéant, destijds de rechterhand van Sarkozy en later minister van Binnenlandse Zaken. Ook aantekeningen van de voormalige Libische minister van Olie, Choukri Ghanem, zouden aantonen dat Sarkozy rechtstreeks betalingen uit dat land ontving.

De Republikein Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk, waarna hij werd opgevolgd door François Hollande van de Socialistische Partij.