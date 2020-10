Een opdrachtgever waar ik als freelancer redactiewerk voor doe, is al jaren zeer tevreden. Meestal krijg ik reacties als: „uitstekende suggesties” of „puik werk weer”. Maar nu worden er voor het eerst vraagtekens gezet bij mijn tekstuele wijzigingen. Het verbaast me, omdat ik niets anders doe dan anders. Mijn zoon van twintig denkt mee over dit mysterie: „Tot voor kort werkte je op mijn laptop. Toen stond bij elke wijziging die je voorstelde een mannennaam. Nu je op je eigen laptop werkt, staat er een vrouwennaam.”

