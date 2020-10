Mexicaanse oud-minister van Defensie opgepakt in VS voor drugshandel

De voormalige Mexicaanse minister van Defensie Generaal Salvador Cienfuegos is vrijdag op het vliegveld van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië gearresteerd. Dat heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard bekendgemaakt op sociale media. Volgens internationale persbureaus is Cienfuegos gearresteerd door anti-narcotica-agenten van de Amerikaanse DEA en wordt hij verdacht van drugshandel en witwassen.

De precieze aanklacht tegen de oud-minister is niet bekend. Minister van Buitenlandse Zaken Ebrard stelt door de Amerikaanse ambassadeur in Mexico op de hoogte te zijn gebracht van de arrestatie. „We bieden de consulaire hulp waar hij recht op heeft”, aldus Ebrard.

De 72-jarige en inmiddels gepensioneerde Cienfuegos speelde als hoogste bevelhebber van het land tussen 2012 en 2018 een belangrijke rol in de Mexicaanse strijd tegen drugsgeweld en de illegale handel in narcotica. Het land voert sinds 2006 een drugsoorlog en stuurt daarbij militairen naar regio’s die te maken hebben met georganiseerde misdaad. Volgens critici is het oplopende geweld in Mexico de laatste jaren een teken van het mislukken van deze strategie. In 2019 werden gemiddeld 95 mensen per dag vermoord.

De huidige president van Mexico Andrés Manuel López Obrador beloofde voor zijn aantreden in 2018 de corruptie en wetsovertredingen, ook onder vorige regeringen, aan te pakken. In december vorig jaar werd oud-veiligheidsminister Genaro Garcia Luna in de Verenigde Staten opgepakt. Hij wordt ervan verdacht gedurende zijn termijn als minister miljoenen dollars aan steekpenningen te hebben aangenomen van Mexicaanse drugskartels.