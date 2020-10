Meldingen van mensenhandel in een jaar tijd verdubbeld

Het aantal meldingen van mensenhandel bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel is in 2019 verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een vrijdag verschenen rapport. In 2019 werden 1.334 meldingen gedaan, in 2018 waren dat er nog 668. Het gaat om meldingen van verschillende vormen van uitbuiting, zoals gedwongen prostitutie of het afnemen van inkomsten na gedwongen werk.

De stijging is deels te verklaren doordat instanties die betrokken zijn bij slachtoffers van mensenhandel meer kennis hebben over deze slachtoffers, schrijft de rapporteur. Zij zouden slachtofferverhalen daardoor beter registreren en melden. Een andere verklaring voor de stijging is een toename van het aantal Afrikaanse slachtoffers. De uitbuiting waarvan ze in Nederland aangifte doen, heeft vaak in het buitenland plaatsgevonden. Wel waarschuwt de rapporteur ervoor dat de ervaringen van sommige slachtoffers, zoals minderjarigen die met seksuele uitbuiting te maken krijgen, nog niet voldoende gemeld worden.

Anderhalf jaar geleden waarschuwden politie en justitie in NRC voor het vastlopen van de aanpak van mensenhandel. Reden daarvoor zou een forse toename van het aantal Afrikaanse migranten zijn, die claimden uitgebuit te zijn geweest zonder dat hun verhalen te controleren waren. Met een slachtofferclaim zouden migranten eerder een verblijfsvergunning krijgen.

Lees ook: In hotpants het azc uit: uitbuiting?

Aangiftes van mensenhandel door Afrikaanse slachtoffers leverden vaak weinig aanknopingspunten op voor verder onderzoek, aldus politie en justitie. „We vragen ons af waarom deze mensen niet meer details geven over hoe zij slachtoffer van mensenhandel zijn geworden”, zei hoofd Operatiën van politie-eenheid Den Haag Monique Mos daarover in NRC. „Wij willen ze helpen, maar zo lukt dat nauwelijks.” In het rapport van vrijdag schrijft de Nationaal Rapporteur dat „de bescherming van slachtoffers en de opsporing van daders niet verbeterd” is.