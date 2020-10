Machtstrijd Henk Krol en FvD-oprichter Henk Otten splijt Partij voor de Toekomst

Een strijd om de macht in de Partij voor de Toekomst, de nog jonge partij van voormalig 50Plus-leider Henk Krol, is geëscaleerd. Senator en partijvoorzitter Henk Otten, die zich bij de jonge partij had aangesloten, wil een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Partijleider en fractievoorzitter Henk Krol weigert dat.

Een bemiddelingspoging door vastgoedmagnaat en bestuurslid Pieter Bogaardt, Krols enige vertrouweling in het partijbestuur, mislukte. Otten royeerde Bogaardt, waarna Krol de voorzitter donderdag een ultimatum heeft gesteld. Otten moet van Krol zijn ambitie opgeven om voor de Partij voor de Toekomst in de Tweede Kamer te komen. Hij moet bovendien het royement van Bogaardt opheffen. Krol zegt zich „op zijn positie te beraden” als Otten dat niet doet.

Het machtsconflict tussen Krol, partijleider en beoogd lijsttrekker en Otten, partijvoorzitter, heeft de partij voor de Toekomst in staat van crisis gebracht. In juni trokken zij de partij gezamenlijk van de grond, als fusie van Krols Partij voor de Toekomst en GO, de politieke beweging die Otten na zijn vertrek bij Forum voor Democratie oprichtte. De voormalige FVD’ers Otten en Jeroen de Vries zitten na hun breuk met die partij als tweemansfractie in de senaat. Krol leidt een eenmansfractie in de Tweede Kamer.

Krol zou politiek boegbeeld worden en Otten zou zorgen voor een geoliede organisatiestructuur én geldschieters. Krol is weliswaar politiek leider, maar voorzitter Otten beschikt over een meerderheid in het partijbestuur en kon zo het royementsbesluit doordrukken. Otten spreekt in de royementsbrief aan Bogaardt over „ernstige schade die de partij is toegebracht” door het bestuurslid.

‘Onbehoorlijk en onfatsoenlijk’

Krol moest achteraf lezen over de beschuldigingen van Otten aan het adres van Bogaardt. In een mail, in het bezit van deze krant, waren dat „solistische bemoeienis met de kandidatenlijst, kongsi’s” en geroddel over politieke ambities van Otten. Bogaardt zou zich bovendien publiekelijk „ongefundeerd en onjuist” hebben uitgelaten, waaronder in een, overigens nooit gepubliceerd, interview in NRC. „Hierdoor heeft u de Partij voor de Toekomst ernstige schade toegebracht.”

Krol noemt Ottens mail „uiterst onbehoorlijk en onfatsoenlijk”. Blijft eerherstel voor het geroyeerde bestuurslid uit, zo schreef Krol, „dan zal ik mijn positie heroverwegen.”

Rancuneus handelen

Drie maanden na de fusie heeft de partij nauwelijks geld in kas (150 euro volgens Bogaardt, die penningmeester van de partij was) en niet één betalend lid. Beloofde geldschieters om de verkiezingscampagnes te financieren bleven weg. In peilingen scoort de Partij voor de Toekomst op dit moment geen enkele zetel.

Otten is vooral rancuneus gedreven,, zei Bogaardt, donderdagavond vlak na zijn royement. „Otten wil vooral revanche voor zijn nederlaag bij Forum voor Democratie en nu hier vooral de grootste baas zijn. Maar daar zit Krol bij in de weg.”

Vergaande bemoeienis

De crisis is ook niet de eerste in het kortstondige bestaan van de partij. Eerder hield het van de Partij voor de Dieren afkomstige Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, in mei samen met Krol oprichter van de Partij voor de Toekomst, het na zes weken voor gezien. Dit na hoog oplopende ruzie met Krol, maar vooral met Otten. De fusie ging volgens haar vooral over geld. Geld dat Krol niet had, maar vermogende kennissen van Otten volgens Van Kooten wel.