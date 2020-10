Luchtvaartautoriteit: Boeing 737 MAX veilig en mag dit jaar nog vliegen

De Europese luchtvaartautoriteit EASA bestempelt het door technische problemen geplaagde vliegtuigtype Boeing 737 MAX als veilig. Boeing heeft het toesteltype verbeterd en de 737 MAX mag waarschijnlijk dit jaar nog de lucht in, zo heeft EASA-directeur Patrick Ky gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. Het vliegtuigtype stond ruim anderhalf jaar aan de grond vanwege twee ongelukken door hetzelfde technische mankement, waarbij 346 mensen om het leven kwamen.

In september zouden de laatste testvluchten met het verbeterde vliegtuig zijn uitgevoerd. Momenteel beoordeelt de EASA nog een aantal documenten over het vliegtuigtype, zei Ky tegen Bloomberg. „Het niveau van veiligheid dat Boeing heeft bereikt is hoog genoeg voor ons”, aldus de directeur. Wel heeft de autoriteit Boeing verzocht nog een aanpassing te doen die het type nog veiliger kan maken. Deze aanpassing duurt nog zeker twee jaar, aldus Ky.

In oktober 2018 en maart 2019 stortten in Indonesië en Ethiopië twee vliegtuigen van het type 737 MAX neer door hetzelfde technische mankement. Daarop volgde een onderzoek door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat concludeerde dat het automatische besturingssysteem de neus van de vliegtuigen steeds opnieuw naar beneden drukte. Piloten konden de systeemfout niet corrigeren.

De Amerikaanse toezichthouder FAA was bovendien tekortgeschoten in de beoordeling van de 737 MAX. De ongelukken waren geen incidenten en hadden voorkomen kunnen worden, concludeerde de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden in haar rapport. „Ze waren de verschrikkelijke optelsom van een reeks foutieve technische aannames door de ingenieurs van Boeing, een gebrek aan transparantie van het Boeing-management en schromelijk onvoldoende toezicht door de FAA.” De EASA zou na het rapport hogere veiligheidsstandaarden hebben opgelegd aan Boeing dan de FAA deed.