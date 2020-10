Koning Willem-Alexander breekt na kritiek vakantie af

De koning en zijn gezin hebben vrijdag hun vakantie in Griekenland afgebroken. Over hun reis ontstond zoveel commotie dat enkele uren nadat ze waren geland, de koning en koningin lieten weten dat ze huiswaarts zouden keren.

In een verklaring schrijven zij dat de reacties over hun reis „heftig zijn” en hen „raken”. „We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID-19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

De vakantie van de koninklijke familie brengt het kabinet ernstig in verlegenheid. Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) hadden dinsdag tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen Nederlanders opgeroepen vooral thuis te blijven in de herfstvakantie.

Ontstemd

Zowel oppositiepartijen als regeringspartijen reageerden ontstemd toen vrijdagmiddag bleek dat de koning en zijn familie wél met vakantie waren gegaan. Hun vakantiehuis ligt in een ‘codegeelgebied’, maar, zo twitterde onder anderen Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, een vakantie was „echt een verkeerd signaal”.

De ophef ontstond na een vraag van De Telegraaf tijdens de wekelijkse persconferentie. Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) moest erkennen dat hem „niet bekend” was of de koning met vakantie was, en ook de Rijksvoorlichtingsdienst zei dat een vakantie bij de dienst „niet bekend” was. Het regeringsvliegtuig was toen al opgestegen.

Het is niet de eerste keer dat de koning excuses moet aanbieden over zijn omgang met de coronaregels. In de zomer werden hij en koningin Máxima op de foto gezet met een restauranteigenaar, zonder dat de drie afstand van elkaar hielden.

