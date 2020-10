Hoe verdeeldheid de corona-aanpak in de weg staat

Nederland zit sinds woensdag in een ‘gedeeltelijke lockdown.’ Bij de eerste ‘intelligente lockdown’, in maart leek bijna iedereen in de politiek het erover eens te zijn dat dit de juiste weg was. Maar nu de tweede golf zich aandient, is er veel meer verdeeldheid te zien.

In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die verdeeldheid in Kabinet en coalitie over de corona-aanpak. Je hoort van Guus Valk, Tom-Jan Meeus en Mark Lievisse Adriaanse waar de knelpunten in- en buiten het Kabinet liggen, wie er achter de schermen andere ideeën hebben en hoe deze verdeeldheid zich verhoudt tot de aankomende verkiezingsperiode.

We zijn benieuwd wat u vindt. Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Hoe de tweede golf tot stand kwam.