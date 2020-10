Hoe slecht doet de supermarkt het?

En daar was weer een lijvig rapport over de ongezonde supermarkt. Net zo verrassend als al die vorige rapporten. Het assortiment in de supermarkten is te ongezond. De inrichting van de winkels stimuleert gezonde keuzes te weinig. In de folders staan te veel ongezonde aanbiedingen. En de gezonde doelstellingen van supermarkten zijn te vaag, concludeerde onderzoeksstichting Questionmark in haar Superlijst Gezondheid 2020, die 13 oktober verscheen.

Er zijn grote verschillen tussen ketens, schrijft Questionmark in het persbericht. Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Plus gaan over de knie als de supermarkten die „minder ver” zijn dan „voorlopers” Lidl, Dirk, Coop en Ekoplaza. Maar als je het rapport leest, zijn de verschillen helemaal niet zo groot. De ene supermarkt legt geen snoep bij de kassa, de ander zet bijna nooit alcohol in de folder, er is er eentje die groente en fruit met Disney-plaatjes promoot bij kinderen, maar over het geheel genomen doen ze allemaal veel fout en weinig goed.

„Questionmark kiest voor het halfvolle glas met een laagje azijn erbij”, was de reactie van de directeur van supermarktkoepel CBL in de Volkskrant. Ergens heeft hij een punt. Welke appels en peren worden er precies vergeleken, telt een ongezondere folder even zwaar als een ongezonder assortiment? Dat Albert Heijn bijvoorbeeld een iets gezonder aanbod heeft dan de anderen (alleen Ekoplaza steekt erbovenuit), was kennelijk niet genoeg om bij de brave kinderen te mogen staan.

En wat zegt het uiteindelijk over het koop- en eetgedrag van mensen? Dát zou je willen weten: of de klanten van Dirk gezonder eten dan die van Plus. En of zoiets als een miljard minder suikerklontjes in de producten van Albert Heijn ook betekent dat de klanten van Albert Heijn een miljard minder suikerklontjes eten. Of gaan ze gewoon naar een andere supermarkt en nemen ze een ander merk?

Niet zo lang geleden was ik bij een Franse Intermarché en voelde mijn bloedsuikerspiegel stijgen alleen al bij de aanblik van het ontbijtschap. Schreeuwende suikergranen all over the place. Een verschil van dag en nacht met de Nederlandse supermarkten, waar dat schap de laatste jaren een bescheiden revolutie heeft doorgemaakt. Of, zoals de CBL-directeur eerder zei over Nederlandse supermarkten: je kunt je geen beter land wensen. Nee, ook dat is geen eerlijke vergelijking. Maar wat mag je verwachten van de supermarkt?

Supermarkten zijn op aarde om de producten te verkopen die de levensmiddelenindustrie op de markt brengt – en beide moeten winst maken. Je kunt zeggen: ze hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat zeggen ze zelf ook. Maar wellicht is het te veel gevraagd om ze zelf die Red Bull of Frosties uit de winkel te laten halen zolang andere supermarkten die nog steeds mogen verkopen.

Het is een beetje zoals een alcoholist over wie ze zeggen: voor een alcoholist drinkt-ie best weinig. De Nederlandse supermarkten doen het niet eens zo slecht, voor een supermarkt. Als je wilt dat ze het beter doen, moet je (de overheid) met méér komen dan beleefd vragen of het anders kan. En als voor iedereen dezelfde regels gelden, vinden ze het misschien niet eens zo erg.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 19 oktober 2020