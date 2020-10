Geen debat, wel ‘town hall events’ voor Trump en Biden

President Trump en zijn rivaal Joe Biden stonden donderdagavond voor de tweede maal tegenover elkaar. Ditmaal tegenover elkaar geprogrammeerd op verschillende tv-zenders, waar zij ieder vragen van kiezers beantwoordden. Trump een uur lang, Biden anderhalf uur.

Door Trumps besmetting met het Covid-19-virus werd het geplande debat voor de twee mannen samen op één podium afgelast. Trump wilde niet meewerken aan een alternatief van debatteren via een live-verbinding. Daarom besloot Biden bij omroep ABC een zogenoemde town hall te houden, een bijeenkomst met kiezers. Te elfder ure wist Trump op hetzelfde tijdstip eenzelfde bijeenkomst te organiseren met hulp van omroep NBC.

De sfeer op beide zenders was zeer verschillend. Bij ABC kreeg Biden lastige vragen van kiezers en hij beantwoordde die. Zo vroeg een jonge zwarte man waarom hij op Biden zou moeten stemmen en daarmee een systeem in stand zou houden waarin zwarte Amerikanen stelselmatig slechter af zijn dan witte. Biden begon te onderstrepen dat stemmen „een heilig recht” is en hield daarna een exposé over maatregelen die hij voorstelt om Afrikaans-Amerikanen een betere opleiding en een betere financiële uitgangspositie te bezorgen, onder meer door de overheid zich garant te laten stellen bij bankleningen.

Frictie bij town hall van Trump

Bij NBC kreeg Trump het in het begin van de uitzending aan de stok met journalist Savannah Guthrie. Zij vroeg hem of hij afstand nam van white supremacy, de racistische beweging aan de extreemrechtse marges van de samenleving. „Daar neem ik afstand van”, zei Trump. „En ik neem ook afstand van Antifa en extreemlinks.”

Daarop vroeg Guthrie naar de aanhangers van de samenzweringstheorie die QAnon wordt genoemd. Volgens deze theorie leiden belangrijke Democraten een pedofiel netwerk en kan alleen Trump deze misdaad stoppen. „Ik weet niks van QAnon, behalve dat ze hard strijden tegen pedofilie”, zei Trump. Daarop citeerde de journalist een Republikeinse Senator die had gezegd dat een echte leider afstand neemt van maffe theorieën. „Misschien heeft hij gelijk”, zei Trump. „Ik weet het gewoon niks van QAnon.”

„U weet het wel”, zei de journalist.

„Nee, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ze krachtig tegen pedofilie zijn, en daar ben ik het mee eens.” Vervolgens vroeg Guthrie hem waarom hij een tweet had doorgestuurd waarin stond dat Joe Biden een team van commando’s had laten moorden om „de nep-moord op Bin Laden” te verdoezelen. „Daar weet ik niks van”, zei Trump. „Dat is een retweet, ik retweet zoveel, ik heb het gewoon doorgestuurd.” Guthrie onderbrak hem: „Kom op, u bent de president van de Verenigde Staten, niet een of andere gekke oom.”

In het vervolg van het vragenuur bleef de president het antwoord schuldig op gedetailleerde vragen van kiezers, ook van kiezers die pro-Trump waren. Een verpleegkundige uit Miami zei dat de ziekenhuizen in de Covid-epidemie op personeelskosten bezuinigen en vroeg hoe de president het land weer op gang zou helpen. Het is al gaande, zei Trump. „We hebben een record-banengroei, het bruto nationaal product breekt alle records en volgend jaar zal de economie beter zijn dan ooit.” Bovendien, zei Trump, hebben we miljarden aan ziekenhuizen gegeven, en beschermende kleding en beademingsapparaten.

Haar pro-Democratische dochter vroeg daarna of de president na zijn eigen besmetting van mening was veranderd over het dragen van mondkapjes. „Nee”, zei Trump, die bij thuiskomst na zijn ziekenhuisopname demonstratief zijn mondkapje had afgedaan, „want ik vond mondkapjes altijd prima. Ik heb er alleen zoveel verschillende dingen over gehoord.”

Daarna beweerde hij, niet voor het eerst, dat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft verklaard dat „85 procent van de mensen die een mondkapje dragen, het virus krijgt”. De draai die Trump aan de CDC-verklaring geeft, is meerdere malen gecheckt en onwaar bevonden.

Helemaal geen antwoord gaf Trump op de vraag van een jonge vrouw die zei dat zij een anti-abortus millennial was, en die wilde weten welk beleid Trump, na een eventuele afschaffing van het recht op abortus, zou voeren ten aanzien van vrouwen die door hun zwangerschap in levensgevaar verkeren.

Ook Biden dook onder lastig vragen uit. Zo is hem de afgelopen weken vaker gevraagd of hij van plan is, als hij president wordt, om het aantal rechters aan het hoogste gerechtshof uit te breiden, als een tegenwicht tegen de drie conservatieve rechters die Trump in zijn ambtstermijn heeft benoemd. Eerder wilde Biden de vraag domweg niet beantwoorden. Nu zei hij dat hij erover denkt en dat hij van plan is vóór de verkiezingen van 3 november uitsluitsel te geven.

Hij weigerde toe te geven dat het veelomvattende milieuvoorstel van de linkerflank van zijn partij, de Green New Deal, een raamwerk voor zijn eigen milieubeleid vormt. Daarbij verhaspelde hij de naam („New Green Deal”), waardoor het leek alsof hij er bewust onduidelijkheid over wilde laten bestaan.