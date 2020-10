Explosie bij winkel in Zeist, een gewonde

Bij een explosie bij een modewinkel in Zeist is vrijdagmiddag één gewonde gevallen. Die persoon liep lichte brandwonden op aan zijn been, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Utrecht werd de ontploffing veroorzaakt door een gaslek.

De winkel had onlangs een cv-ketel vervangen die al een aantal jaren niet gebruikt werd. Toen een nieuwe werd geïnstalleerd, wist men niet dat de onderliggende gasleiding lek was. Zo gebeurde het dat vrijdag gas de ruimte in werd geblazen waarna de explosie ontstond. „Domme pech”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

De ongeveer tien bewoners van appartementen rond de winkel zijn geëvacueerd. De brandweer onderzoekt nu of de locatie veilig genoeg is om naar terug te gaan. Mogelijk worden de omwonenden vannacht elders ondergebracht, zegt de woordvoerder.