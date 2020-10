Een stijlvolle moeder gefotografeerd door haar dochter.

Leklye, die in 1980 vanuit Marokko naar Nederland kwam en volgens haar dochter een echte feminist is, ontkracht zo’n beetje alle clichés over de kledingstijl van oudere vrouwen met een hoofddoek. Zelfverzekerd poseert ze voor vrolijk gekleurde doeken in een unieke, coole mix van modieuze streetwear, traditionele Marokkaanse kleding en stukken die ze heeft bewaard uit de jaren zeventig en tachtig, toen ze nog geen hoofddoek droeg en leren broeken en korte rokken kocht. „Ze heeft mij niet nodig voor de styling, maar ik vergroot haar stijl soms een beetje uit”, zegt Slimani, die af en toe samen met haar op de foto gaat.



Slimani en Leklye hebben inmiddels fotoshoots gedaan voor Daily Paper, H&M, Fila, Vogue en de Bijenkorf. Een installatie met veertig van hun foto’s was vorig jaar een groot succes op de tentoonstelling Modest Fashion in Stedelijk Museum Schiedam. Tien beelden zijn deze week door het museum aangekocht.