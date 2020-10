Een goudvis tegen eenzaamheid

Een tirade tegen Ruttes lakse beleid van de afgelopen maanden. Tegen RIVM-baas Jaap van Dissel die, met zijn antimondkapjes-koppigheid, als zowat de enige in de wereld onnodig levens op het spel heeft gezet. Dat wilde ik hier neerpennen naar aanleiding van de coronapersconferentie afgelopen dinsdag.

Maar eerlijk gezegd kwam deze persconferentie om een andere reden aan als een mokerslag. Dat zit zo: heel mijn volwassen leven heb ik alleen gewoond. Studie, werk en sociale leven vloeiden altijd in elkaar over. Het ‘druk hebben’ gaf energie, vooral ook omdat dit elke keer, uiteindelijk, tot ‘succes’ leidde. Daarom voelde ik me nooit eenzaam, ook al leefde ik altijd op mezelf.

Dat veranderde anderhalf jaar gelden, na mijn plotselinge afscheid van de Tweede Kamer. Maandenlang droomde ik bijna elke nacht over debatten en moties. Overdag was er voor het eerst in mijn leven dat gevoel, dat diep in je ziel priemende gevoel dat eenzaamheid heet. Eerst schrok ik. Even later suste ik mezelf: „Logisch dat je in zo’n zwart gat terechtkomt. Je hebt ruim twee jaar intensief, soms tot diep in de nacht, gewerkt met 149 anderen. Als dat opeens wegvalt, moet je even wennen.” Ik heb toen zelfs overwogen een kat te nemen. Dat was te veel gedoe, dus het werd een goudvis. Maar die ging binnen een week dood. Uit schaamte heb ik dat nooit aan iemand verteld.

In september 2019 pakte ik mijn oude vak als schrijver op. De eenzaamheid ebde weg. Ik vulde mijn dagen weer met op pad gaan, afspreken, bellen, onderzoek doen.

En toen kwam de coronacrisis. Lockdown. Alles ging dicht, inclusief cafés en restaurants. Thuiswerken werd echt thuiswerken. Maar het was lente. De dagen werden langer en warmer. Het Sarphatipark om de hoek was de perfecte plek om af te spreken met vrienden, om wijn te drinken en om te lachen. En vanaf de zomer, toen de horeca weer open mocht, kon ik weer, zoals een echte schrijver betaamt, in een van mijn stamkroegen thuiswerken.

Toen kwam afgelopen dinsdag. Dat er een nieuwe lockdown zou komen, was al gelekt. En toch zakte de moed me in de schoenen toen Rutte zei: „Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown.”

„En dat wanneer de dagen steeds kouder en donkerder worden”, vulde ik in mijn hoofd aan. Heb ik zonder Sarphatipark nog wel interessante dingen te melden? Hoe vaak kan ik donderpreken tegen marktwerking in de publieke sector? Hoe vaak nog kan ik het wegkijken voor islamitisch-orthodoxe regressie in mijn eigen links-progressieve ‘bubbel’ hekelen?’

Niet alleen eenzaamheid, maar ook twijfel en onzekerheid ontwaakten tijdens de persconferentie. Gevoelens die ik, dacht ik altijd, nooit had.

Ik besef nu, dankzij de persconferentie, dat ik misschien mijn hele leven stiekem eenzaam ben geweest. Waren de prikkels, genoegdoening en (media)aandacht die gepaard gingen met het ‘succes’ in mijn werk niet ook deels een lapmiddel om maar niet met die eenzaamheid bezig te hoeven zijn?

Die vraag kan ik alleen beantwoorden als ik ermee aan de slag ga, want het is niks om je voor te schamen, besluit ik. Meer dan 40 procent van de volwassenen in Nederland voelt zich inmiddels eenzaam. En die cijfers zijn van vóór de coronacrisis.

Ik beland op de website van Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. Daar staan vier knoppen. Ik klik op de knop Toolkit. Een pagina met zeven andere knoppen verschijnt: Publicaties, Wat Werkt, Preventies, Getoetste Interventies, Deskundigheidsbevordering, Geleerde Lessen en Beloftevolle Experimenten.

Te veel gedoe.

Terug op de homepage vind ik de knop Aanmelden. Hoopvol klik ik erop. Een nieuwe pagina verschijnt, met de volgende mededeling: „Helaas. De pagina waar u naar op zoek was bestaat niet (meer).”

Dat wordt ‘m dus niet.

Ik kijk nog even op de nieuwe corona-routekaart van het kabinet. Daar staat niks over dierenwinkels. Mooi, die blijven dus open.

Tijd voor een nieuwe goudvis.

Zihni Özdil is historicus.

