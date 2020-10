Dwingeloo is blij met nieuwe gasten

Op familiecamping Torentjeshoek, aan de noordkant van Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe, kwamen deze zomer veel nieuwe gasten. „Jeetje, wat is het hier mooi”, zeiden ze verbaasd tegen eigenaar Jurgen Weenink. „Waarom zouden we eigenlijk nog afreizen naar Frankrijk en Italië?”

Weenink zag een opvallend verschil met zijn vaste bezoekers. „Ze laten makkelijker de centen rollen. Ze bestellen makkelijker een borrelplankje, en dan niet de goedkoopste. En de volgende dag weer één.”

Misschien gaven ze meer geld uit omdat ze veel geld bespaarden door niet naar het buitenland te gaan. „Dat scheelt flink hoor, als je geen tolgeld en benzine hoeft te betalen. Die Franse en Italiaanse campings zijn ook veel duurder dan hier. En wij hebben ruimte. Hier hoef je niet de haringen van je buren te gebruiken.”

Niet alle ondernemers lijden onder de coronacrisis. Binnenlands toerisme vaart wel bij alle reisbeperkingen voor buitenlandse vakantiebestemmingen. In vakantieprovincie Drenthe weten ze er alles van. Een populaire bestemming is brinkdorp Dwingeloo, tussen twee grote natuurgebieden. De gemeente Westerveld, waar Dwingeloo met Diever, Havelte en Vledder toe behoort, is een van de dunstbevolkte gemeenten van het land. Mensen komen voor de rust en de ruimte, vooral om te wandelen of te fietsen. Ruimte is in coronatijd extra gewild.

Voor camping Torentjeshoek waren juli en augustus „buitengewoon goede maanden”, zegt Weenink, beter dan de zomer van 2019. Hij heeft geen spijt van zijn investering van 85.000 euro voor de aanleg van privé-sanitair, een cruciaal onderdeel voor campings in coronatijd. Klanten vragen er om, leveranciers staan in de rij om de eenheden te leveren.

Middenin de herfstvakantie – afgelopen week voor regio Noord, komende week voor Midden en Zuid – is driekwart van de huuraccomodatie bezet. Weenink: „Het kamperen is minimaal, dat zit op nog geen 20 procent. Maar dat heeft ook met het weer te maken.”

Na de persconferentie van dinsdag, met aanscherping van de maatregelen, kwamen er afzeggingen binnen voor de verhuur. „We hadden reserveringen voor twee weekenden voor ons Treehouse, met zeven volwassenen per boeking. Dat kan niet meer.” Torentjeshoek gaat op 25 oktober dicht voor de winter, alleen het Treehouse blijft open.

Uitrusten op een bankje. Ook hier wordt keurig afstand gehouden. Foto Sake Elzinga

Hoge uitgaven in binnenland

In het tweede kwartaal van 2020 werd meer geld besteed aan vakanties in Nederland dan aan buitenlandse vakanties, blijkt uit cijfers van het CBS. Pre-corona waren de uitgaven aan buitenlandse vakanties vier tot vijf keer zo hoog. Het aantal mensen dat in Nederland op vakantie ging lag in juni echter wel 19 procent lager dan in juni 2019. In het tweede kwartaal werd door binnenlandse vakantiegangers 455 miljoen uitgegeven, tegen 922 miljoen euro in 2019.

Veel van die uitgaven belandden in Drenthe. Vooral de campings en vakantieparken profiteerden deze zomer, zegt Yvonne Cornax van Marketing Drenthe, een door de provincie gesubsidieerde stichting. Maandelijks vraagt Marketing Drenthe aan de toerisme-ondernemers in Drenthe hoe de zaken ervoor staan en wat hun verwachtingen zijn.

Ook in september lagen de bezettingscijfers voor vakantieparken en campings nog boven die van vorig jaar. Toch maakt 80 procent van de ondernemers zich enige tot veel zorgen voor de komende maanden. Voor groepsaccomodaties, dagattracties en horeca ziet het er somber uit.

„Het is een ramp”, zegt Marthijn Wolting, een van de twee eigenaren van Taribush Uitjes. Zijn bedrijf organiseert bedrijfsuitjes, feesten en familiedagen op vier locaties in de natuur. „Wij moeten het hebben van activiteiten met minimaal vijftien personen, dus alles ligt stil.” De omzet ligt dit jaar 83 procent lager dan vorig jaar. Van de vijf werknemers zijn er nog twee over, ondanks een beroep op de loonsubsidieregeling NOW.

De paar resterende boekingen voor de komende tijd zijn na dinsdag geannuleerd. Wolting: „Eerst was ik pissig, maar ik begrijp de beperking. Groepen van twintig mensen kun je niet uit elkaar houden, mensen gaan klitten. Vijf groepjes van vier is veiliger.” Wolting hoopt voor volgend jaar op een omzet van 60 procent ten opzichte van 2019 en 100 procent in 2022. „Dan ben ik tevreden.”

Oudste familiehotel van Nederland

Middenin Dwingeloo, aan de Brink, staat Hotel & Restaurant Wesseling. Mark Bergmans en Annemarie Bergmans-Wesseling runnen ‘het oudste familiehotel van Nederland’, als de dertiende generatie sinds 1662. Aan de overkant van het plein staat het tweede bedrijf van de familie, Hotel en Grand Café De Brink.

Mark Bergmans: „We hebben een zomer gedraaid als nooit tevoren. September was idioot, we hadden 40 procent meer omzet dan in september 2019.” Een van de besparingen was de commissie voor Booking.com die wegviel. „Normaal boekt eenderde van onze klanten via derden online, vooral Booking. Klanten boeken nu rechtstreeks, ze willen ons spreken als ze reserveren.”

Er is meer veranderd door corona. Net als bij camping Torentjeshoek zag Bergmans nieuwe klanten in zijn hotel. „Mensen die normaal gesproken met de voetjes in de Middellandse Zee zitten. Die wilden we in de watten leggen, dus zijn we wat luxer gaan koken.” Hotelgasten die anders een dagmenu kregen, kunnen nu kiezen uit een ruime kaart. Geen standaardkeuze uit varkenshaas, scholfilet of vegetarisch, maar vijf hoofdgerechten met onder meer rendang en tarbot.

Normaal is het in de herfstvakantie erg druk met toeristen. Nu is het rustig door de corona, terrassen en horeca zijn dicht. Foto Sake Elzinga

Variatie in het restaurant is ook geboden omdat gasten langer blijven. Normaal is de gemiddelde verblijfsduur 1,5 nacht, nu drie nachten. En omdat de andere restaurants in Dwingeloo sinds deze week dicht zijn, eten gasten elke avond in het hotelrestaurant. Ook Bergmans ziet dat nieuwe gasten makkelijker geld uitgeven: ze bestellen een fles in plaats van een glas.

Op de website van hotel Wesseling worden de coronaregels gedetailleerd toegelicht. Een bewuste keuze, zegt Bergmans. „Veel bedrijven zeggen op de site dat ze de regels van het RIVM volgen. Maar mensen willen precies weten wat ze te wachten staat.”

Ook in het park wordt gemaand om 1,5 meter afstand te houden. Foto Sake Elzinga

Dit weekend zijn 25 van de 33 kamers bezet. Bergmans is niet pessimistisch over de toekomst. „Ik hoor collega's zeggen dat ze zoveel omzet mislopen. Maar mijn vader zei altijd: omzet is een middel. Meer is niet altijd beter. Je kunt ook kosten besparen. Wat telt is wat er onder de streep overblijft.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 oktober 2020