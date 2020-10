Duitsland ontwikkelt database voor koloniale roofkunst

Duitsland gaat een centraal digitaal platform opzetten voor museumobjecten die in koloniale context zijn verworven. Dat is woensdag bekendgemaakt na een overleg tussen de cultuurministers van de zestien deelstaten en de minister van Cultuur Monika Grütters.

„Ons doel is om zo veel mogelijk transparantie te creëren over museuminventaris met een koloniale context”, zei Grütters in een verklaring. „We maken hiermee duidelijk dat we actief onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid nakomen met concrete maatregelen om het koloniale verleden van Duitsland aan te pakken.”

Uitgangspunt is om alle objecten in Duitse museumcollecties die in een koloniale context zijn verworven, online toegankelijk te maken. De wijze waarop dat gebeurt, zal in overleg met de herkomstlanden worden bepaald. De digitale strategie zal worden gecoördineerd door een nationale helpdesk die dit jaar is opgericht door de staten en de federale overheid.

Repatriëren

Vorig jaar maart zegden de zestien deelstaten al toe cultuurgoederen in openbare collecties te willen repatriëren die volgens huidige maatstaven onwettelijk of immoreel zijn verworven. De deelstaten beloofden toen ook om procedures te ontwikkelen met „de nodige urgentie en gevoeligheid” en een dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers uit de bronlanden.

Het debat over artefacten uit het koloniale tijdperk kwam in Europa op gang door de belofte van de Franse president Emmanuel Macron in 2017 om Afrikaanse artefacten uit Franse musea terug te geven. In Duitsland werd de discussie aangewakkerd door de aanstaande opening van het Humboldt Forum, in het gereconstrueerde koninklijke paleis in het centrum van Berlijn.

Het Humboldt Forum, dat in december de deuren opent, zal de etnologische collecties van Berlijn huisvesten, waaronder minstens 50.000 voorwerpen die tijdens het koloniale tijdperk uit Afrika zijn verwijderd.

Duitsland had tussen 1884 en 1917 diverse kolonies, niet alleen in Afrika, maar ook in Azië en Oceanië.

In Nederland bracht de Raad voor Cultuur vorige week advies uit aan minister Van Engelshoven (D66, Cultuur) over uit voormalige Nederlandse koloniën geroofde zaken in rijkscollecties. Alles moet „onvoorwaardelijk” terug als het land van herkomst daar om vraagt, stelt het advies.