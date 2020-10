Rem Facebook en Twitter op delen Biden-artikel New York Post

Facebook en Twitter hebben woensdag besloten de circulatie te beperken van een publicatie over Hunter Biden, de zoon van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden. De New York Post schreef woensdag op basis van uitgelekte e-mails dat Hunter Biden zes jaar geleden misbruik zou hebben gemaakt van de hoge positie van zijn vader, destijds vice-president van de Verenigde Staten. Dat zou zijn gebeurd terwijl Hunter werkte voor de van corruptie verdachte Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma.

Een woordvoerder van Facebook heeft gezegd dat de publicatie eerst ‘gefactcheckt’ moet worden door een derde partij, en de verspreiding ervan zolang door het platform wordt ingeperkt. Volgens de woordvoerder is dit standaardprotocol bij Facebook. Twitter zegt het artikel te weren omdat het gebaseerd is op documenten die onrechtmatig zouden zijn verkregen. De New York Post, van mediamagnaat Rupert Murdoch, verkreeg de documenten uit een computer die ter reparatie was aangeboden bij een computerwinkel. Het is onduidelijk door wie het apparaat werd afgeleverd.

In het artikel staat dat Joe Biden een ontmoeting had met een adviseur voor de raad van bestuur van Burisma. In een uitgelekte e-mail bedankt de man Hunter Biden voor het regelen van een ontmoeting met zijn vader. Joe Biden werkte op dat moment aan de portefeuille ‘Oekraïne’ voor de Amerikaanse regering. De Amerikaanse Senaat deed eerder onderzoek naar de activiteiten van Hunter Biden in Oekraïne, maar daaruit bleek niet dat Joe Biden beïnvloed zou zijn, en dat hij niet in de fout was gegaan met zijn buitenlandbeleid. Het campagneteam van Biden houdt vol dat in Bidens agenda nooit een afspraak met de Oekraïner heeft gestaan, schrijft The New York Times. Onduidelijk is overigens of de e-mails echt zijn.

President Donald Trump feliciteert de New York Post met het „blootleggen van de enorme corruptie” rondom zijn rivaal. Hij heeft zijn pijlen gedurende de verkiezingscampagne al vaker op Hunter Biden gericht. Republikeinen hebben hun ongenoegen geuit over de gang van zaken bij de socialemediaplatforms. Zij vinden dat de platforms aan censuur doen. (NRC)

