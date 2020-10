Geld stroomt binnen bij Biden, wat zegt dat over zijn kansen?

De Amerikaanse president Trump zakt niet alleen weg in de peilingen, zijn campagne haalt ook beduidend minder geld op dan die van zijn Democratische uitdager Joe Biden. Dat blijkt uit de meest recente financiële cijfers die beide kandidaten deze week bekendmaakten.

Biden, die in gewogen gemiddeldes van landelijke peilingen circa 10 procentpunt voorstaat, haalde met zijn partij in september 383 miljoen dollar (326 miljoen euro) op. Trump en de Republikeinen bleven vorige maand steken op 248 miljoen dollar, ruim een derde minder.

Gerekend vanaf het begin van de verkiezingscyclus heeft Trump wel meer opgehaald: ruim 1,5 miljard dollar. Maar die voorsprong slinkt snel. Biden zit nu op totaal bijna 1,4 miljard en haalde de afgelopen maanden meer op. Zijn kamp heeft ook meer in kas: 432 miljoen, tegen krap 248 miljoen voor Trump.

Van pauper naar geldmagneet

Nadat Biden mei 2019 zijn gooi naar het Witte Huis aankondigde, zat hij maanden op zwart zaad. Hij begon zijn campagne voor de Democratische nominatie met beperkte menskracht en middelen. Pas sinds maart, toen hij de voorverkiezingen in South Carolina won, stromen de donaties binnen. Afgelopen maand was er een dag dat hij in twee minuten even veel geld ophaalde als in heel september 2019, berekende The New York Times deze week.

Biden heeft nu de financiële slagkracht om in de slotfase van de race het offensief aan te gaan. Trump staat volgens peilingen ook gemiddeld 4,5 procentpunt achter in de cruciale swing states. En Biden maakt het speelveld nog groter. Zo kochten de Democraten recent voor 6 miljoen dollar reclamezendtijd in Texas in, in een ultieme poging dit Republikeinse bolwerk te veroveren.

Nadat Biden in augustus al een donatierecord liet zien, was september nog beter. Zo piekten de donaties rond het overlijden van de progressieve hoge rechter Ruth Bader Ginsburg, voor wie Trump een conservatieve opvolger wil aan het Hooggerechtshof. Ook rond het chaotische eerste tv-debat haalde Biden veel op.

Eerder gaf zijn keus voor Kamala Harris als running mate zijn fondsenwerving al een impuls. In het etmaal na haar nominatie, in augustus, haalden ze 26 miljoen dollar op. Rond haar debat met vicepresident Mike Pence, begin oktober, volgde een nieuwe piek.

En er is nog een geldbron voor de Democraten: in de top-10 van de Federale Kiescommissie staat de naam van Michael Bloomberg bovenaan. De mediamagnaat en oud-burgemeester van New York stak deze cyclus al ruim 1,1 miljard dollar in de race. Eerst in de hoop zelf de Democratische nominatie te winnen. Maar sinds hij de voorverkiezingen verloor, wendt hij zijn fortuin aan ten gunste van Biden en de Democraten. Onder meer door openstaande boetes van ex-gedetineerden in Florida te betalen, opdat zij weer kiesgerechtigd worden.

Geen garantie op winst

Een voorsprong in peilingen en donaties biedt Biden en Harris nog geen garantie op het Witte Huis. Vier jaar geleden won Trump nadat hij de hele campagne achter had gestaan in de peilingen en fors minder geld ophaalde dan Hillary Clinton (zij won wel de popular vote met bijna 3 miljoen stemmen verschil). Dat in 2016 de armste kandidaat won, was een historische uitzondering. Doorgaans wint de rijkste kandidaat: mensen en bedrijven doneren liever aan de winnaar en geld kan zeker helpen de race te winnen.

Dit jaar claimen peilingbureaus geleerd te hebben van hun miskleun in 2016 en hun methodologie te hebben aangepast om de Trump-stem beter te meten. Ook beleggers lijken inmiddels te vertrouwen op afgetekende winst van Biden. Eerder waren zij nerveus over een betwiste verkiezingsuitslag en mogelijke weken of maanden juridische strijd en hertellingen. Die onzekerheid uitte zich in grotere volatiliteit op de markten. De VIX-index, die deze beleggersangst uitdrukt, lijkt – met Bidens virtuele voorsprong – sinds een week tot rust te komen.