Hugo de Jonge was jarig en kreeg een taart in de vorm van een duizendkleurige schoen, zagen we donderdagavond op RTL4. In de coronacrisis krijg je weleens het idee dat het de minister van Volksgezondheid allemaal een beetje over de schoenen loopt, maar een CDA-leider moet ook aan zijn verkiezingscampagne denken. Dus liet De Jonge zich op zijn 43ste verjaardag volgen door Art Rooijakkers in het radicaal menselijke magazine Rooijakkers over de vloer.

We zagen de minister over straat lopen toen een buurtbewoonster enthousiast riep: „Daar is onze minister, ik ken ’m wel!” Meteen daarna: „Ik vind ’m er wel vermoeid uitzien.” De Jonge stapte goedgemutst door, maar het lukte niet helemaal om het beeld van een overbelaste minister op ‘het departement van leven en dood’ te verlichten. Hugo zingt altijd als hij zich goed voelt, vertelde zijn echtgenote Mireille. Nu was het ministeriële gezang „iets minder dan daarvoor”. In de keuken had ze over de drukte al gezegd: „Het is nu even wat het is.” Intussen keek De Jonge voor zich uit. Daarna werd een filmpje getoond waarin hij op straat werd uitgemaakt voor homo, landverrader en kinderverkrachter.

Tot overmaat van ramp had Rooijakkers een enquête laten houden waaruit bleek dat 42 procent van de ondervraagden hem ‘ijdel’ vond. Dat komt door die schoenen, zei De Jonge berustend. Rooijakkers vroeg of hij de verzameling mocht bekijken, maar daar voelde de minister niets voor. Ik zag voor me hoe een communicatieadviseur hem op het hart had gedrukt om al die fleurige voetwaar niet te laten zien – slecht voor zijn ijdelheidscoëfficiënt. Die schoenen zullen Hugo de Jonge achtervolgen tot zijn laatste stap op het Binnenhof.

De Jonge is ‘een allemansvriend’, vertelde zijn vrouw – en inderdaad kreeg je de indruk dat je de minister met niets zo veel plezier doet als met gezelschap. Hij bleek zijn bureau in een hoek van zijn Rotterdamse woonkamer te hebben ingericht, zodat hij tijdens het politieke buffelwerk contact met zijn gezin kan houden.

Aan het eind van de uitzending moest de CDA-lijsttrekker laten zien dat hij op twee blokfluiten tegelijkertijd kan spelen. Het was het moment waarop je het grootste verschil zag tussen programmamaker Art Rooijakkers en de grote uitvergroter in het genre, Ivo Niehe. Die zou zijn gasten nooit zoiets sufs laten doen – de huiselijke Art blijft a poor man’s Niehe (eigenlijk zijn we dat allemaal natuurlijk).

Toevallig had Niehe dinsdag in De TV Show (AvroTros) een reportage gemaakt over Wopke Hoekstra (45), de CDA-kroonprins die deze zomer schielijk van de troon is weggeslopen. De gelauwerde presentator leek een ernstige man crush voor Hoekstra te hebben opgevat. „Dit hebben we in Nederland niet eerder meegemaakt”, zei hij over het optreden van Hoekstra en zijn partner Liselot Hoornweg op Prinsjesdag vorig jaar. Het koppel was „sportief en ongekend populair”. Oké. Het leidde tot een portret van liefst vijftig minuten.

De contrasten tussen de twee CDA’ers kwamen over de volle breedte naar voren. De Pabo van De Jonge tegenover Hoekstra’s opleiding aan het prestigieuze Insead in Fontainebleau, het bureau in de woonkamer tegenover de werkkamer met het portret van Churchill, het huwelijk met de klasgenote van de havo (nu maatschappelijk werkster) tegenover het gezin met een medelid van het corps in Leiden (nu huisarts), de constante staat van lichte opwinding van de een tegenover de welopgevoede kalmte van de ander. Je zag ineens wat er in de brede christen-democratische volkspartij bijeen wordt gebracht.