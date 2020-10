De Haagse antenne voor sport: een bron van onrust?

‘Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen.” Met die ene zin, woensdagavond tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer, bracht sportminister Tamara van Ark zichzelf in een lastig parket. Want het mag emancipatorisch een fair besluit zijn om de Vrouwen Eredivisie, na politieke druk, uit te zonderen van de coronamaatregelen, het leidde ook tot woede en onbegrip bij andere sportbonden met topcompetities. De voetbalvrouwen vallen bij de KNVB onder de amateursport. Waarom hen wél laten doorspelen (mits ze aan de coronaprotocollen voldoen) en bijvoorbeeld de hockeyers, volleyballers en basketballers niet? „Voor mij als ‘amateursporter’ is het erg pijnlijk te zien dat er met twee maten wordt gemeten”, schreef Lidewij Welten van Den Bosch, in 2015 beste hockeyster van de wereld, op Instagram.

De ochtend na het debat ontving Van Ark een brandbrief van sportkoepel NOC-NSF: „Nu gisteravond de uitzondering voor de BVO’s in het betaalde voetbal is uitgebreid naar de eredivisieclubs van het voetbal voor vrouwen, gaan wij ervan uit dat dit nu ook snel voor de topcompetities in de andere takken van sport [...] mogelijk wordt.” Van Ark liet vrijdag weten geen verdere uitzonderingen te maken.

Hoe hebben sportbestuurders de voorbije dagen beleefd? Heeft Den Haag genoeg oog voor sport? Drie van hen reageren.

Jan Dirk van der Zee – directeur amateurvoetbal KNVB

Foto Piroschka van de Wouw/ANP

„Een paar maanden geleden beschouwde het kabinet sport als middel om weer op te starten. We misten school, we misten de sportclub. Niet alleen het voetballen, maar ook het verenigingsleven. Van hardlopen in je uppie kregen mensen al snel genoeg.

„Deze week zag ik een tegengestelde beweging. Sport is als een van de eerste sectoren weer afgeschaald. Dat heeft economische gevolgen, zoals je zo vaak hoort, maar onderschat vooral niet de sociale, fysieke en mentale impact. Daar is te vaak aan voorbij gegaan. Sport maakt Nederland weerbaar, sterker.

„In mijn ogen is de balans nu doorgeslagen. Goed dat de jeugd mag blijven voetballen, maar dat de senioren met maximaal vier man op anderhalve meter moeten trainen, vind ik amper uit te leggen als je bedenkt dat je wel binnen met dertig man mag bootcampen.

„Als directeur amateurvoetbal maak ik me zorgen om het verenigingsleven. Hoe knap clubs zich de afgelopen tijd ook hebben aangepast, het houdt een keer op. Vrijwilligers die zich hebben aangemeld als lijnentrekker of wedstrijdsecretaris, staan nu RIVM-regels en coronaprotocollen door te voeren. Intussen trekken de vaste, vaak wat oudere vrijwilligers zich voorlopig terug. Ga het allemaal maar regelen bij een club met tweeduizend leden.

„Bij de KNVB waren we dinsdag blij dat Rutte het voetbal apart benoemde. De Eredivisie en Eerste Divisie mochten doorgaan. Daaruit maken wij op dat het kabinet inmiddels beter op de hoogte is van alle maatregelen die het betaald voetbal heeft genomen om veilig te voetballen.

Het kabinet heeft helemaal niet nagedacht over de Vrouwen Eredivisie

„Wij dachten dat het kabinet daar ook de Vrouwen Eredivisie onder schaarde. Dat was niet zo. Waarom? Omdat ze er helemaal niet over hebben nagedacht, denk ik. Vervolgens klonk het verwijt op social media dat het onze eigen schuld was.

„Formeel gezien valt vrouwenvoetbal bij de KNVB onder het amateurvoetbal. Puur statutair. Dat is omdat we de reglementen van het amateurvoetbal nodig hebben om de Vrouwen Eredivisie verder te ontwikkelen. Zouden de vrouwen onder het betaald voetbal vallen, dan zijn de licentie-eisen voor sommige clubs te hoog.

„Die statuten hadden niets met de beslissing van het kabinet te maken. Bovendien behandelen wij de Vrouwen Eredivisie in de praktijk als betaald voetbal. Licentiezaken, tuchtzaken: al die medewerkers werken net zo goed voor de vrouwen, net zoals directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma van de mannen én vrouwen is.

„Er ontstond beeldvorming en een emancipatiediscussie. KNVB, leg maar eens uit: waarom mannen wel prof zijn en vrouwen niet? Politici, waarom mannen wél en vrouwen niet? Gelukkig besloot minister Van Ark woensdag alsnog dat de Vrouwen Eredivisie doorgaat. Het kon ook bijna niet anders. In de Eredivisie spelen 11 van de 24 internationals. Zij hadden zich anders niet kunnen voorbereiden op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Kosovo, eind oktober. Zelfde verhaal voor de speelsters van Ajax en PSV, die in december Champions League spelen. Van vier weken op anderhalve meter trainen blijven die niet wedstrijdfit.

„Heeft Den Haag een antenne voor sport? Dat is een gewetensvraag. Er is oog voor sport, maar politici hebben niet zozeer een topsporthart. Van Ark ken ik nog onvoldoende, ze is dit jaar al de derde sportminister met wie we te maken krijgen.

„Lijntjes met Den Haag zijn er zeker. Je wil bij elke aanscherping dat jouw sport wordt ontzien en in ons geval is dat bij het betaald voetbal goed gelukt.”

Erik Gerritsen – directeur hockeybond KNHB

Foto Koen Suyk/ANP

„Hoezo? Dat was het eerste wat ik dacht toen minister Van Ark woensdag tijdens het coronadebat de Vrouwen Eredivisie aan de tijdelijke lockdown onttrok. Waarom de voetbalsters wél een voorkeursbehandeling en hockeyers in de hoofdklassen niet? Ze opereren sportief en financieel op een vergelijkbaar niveau. Ik kon daar de redelijkheid niet van inzien.

„Dat een uitzondering wordt gemaakt voor de Eredivisie mannen – qua professionaliteit van aanzienlijk hoger niveau dan de hoofdklassen hockey – begrijp ik. Maar de hockeyers doen niet onder voor de Eerste Divisie en de Vrouwen Eredivisie. Het voelt scheef als Telstar mag voetballen en zo’n zeven kilometer verderop de spelers van Bloemendaal hun sticks in de tassen moeten houden. Hockeyers in de hoofdklassen zijn profs. In deeltijd of fulltime, maar zij krijgen betaald.

„Ruim voordat Van Ark woensdag haar zegen aan de Vrouwen Eredivisie gaf, lag er bij VWS al een verzoek van de hockeybond voor continuering van de hoofdklassen, én voor meer speelruimte voor senioren. Senioren zouden bij hun club meer moeten kunnen trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Zo voorkom je dat zij na langdurige inactiviteit hun lidmaatschap opzeggen.

Er is niet met ons gesproken. Dat vind ik raar

„Er valt met ons goed te praten over de voorwaarden waaronder de hockeyers hun competities voortzetten, of over de invoering van coronatesten. Maar er is helemaal niet met ons gesproken. Dat vind ik raar. Hockey is een grote sport in Nederland. We hebben de sterkste competitie ter wereld.”

„Bang voor precedentwerking bij ministeriële toestemming ben ik niet. De overheid zou zich gewoon moeten beperken tot de professionele sporten. Het is een kwestie van juiste keuzes en sluitende afspraken maken. Met de vrijgave van de Eerste Divisie en de Vrouwen Eredivisie opende de minister in feite een luikje voor andere sporten.

„Hockeyclubs vallen nog niet om, maar heel lang moet de gedwongen rustperiode niet duren. Zelfs bij financieel gezonde clubs – en dat zijn de meeste – hakt een omzetverlies in het clubhuis er flink in. Het wordt nog lastig sponsors te behouden.

„Gelukkig kunnen clubs een beroep doen op de NOW-regeling en zijn hockeyers betrokken mensen. Het komt vast ooit goed, denk ik dan maar.”

Ramses Braakman – voorzitter Dutch Basketball League

Privéfoto

„We zijn ronduit verbaasd. De clubs hebben er alles aan gedaan de regels te handhaven. Er wordt gespeeld zonder publiek, spelers ondergaan een triage, teams worden begeleid door sportartsen en een speler die in aanraking komt met een besmet persoon moet verplicht in quarantaine. Nee, we testen de spelers niet, dat is het verschil met de voetballers. Maar daar valt over te praten.

„Het kabinet heeft voor de sport een generieke maatregel afgekondigd, dat is het probleem. Het betaald voetbal is gedefinieerd als een ‘bubbelsport’, maar dat geldt in wezen al voor basketbal. Als je ziet welke handboeken zijn geschreven en welke strenge protocollen bij wedstrijden worden gevolgd, daar kan menig Eerstedivisieclub jaloers op zijn; maar die mogen door hobbelen. Trouwens, een bubbel is geen garantie dat corona buiten de deur blijft, zie Cristiano Ronaldo en Steven Kruijswijk.

Menig Eerstedivisieclub kan jaloers zijn op onze strenge protocollen

„Basketbal is in Nederland een professionele sport gekaderd in een professionele organisatie. Alle clubs in de Dutch Basketball League werken met contracten en veruit de meeste spelers zijn fullprof. Dat buiten betaald voetbal alle sporten op één hoop worden geveegd onder de noemer ‘amateursport’ is gebrek aan dossierkennis en een gevolg van de beperkte antenne voor sport in ‘Den Haag’.

„Als sport vervullen we ook een sociale functie. Duizenden fans hebben afgelopen weekeinde de topper tussen Heroes Den Bosch en Donar via de livestream gevolgd. Natuurlijk, basketbal is kleiner dan voetbal, maar alle teamsporten bij elkaar gevoegd, kom je qua belangstelling aardig in de buurt van het betaald voetbal.

„Over de toekomst maak ik me op dit moment geen zorgen. Maar als deze situatie lang voortduurt, komen clubs in de problemen. Er is nu nog coulance bij sponsors, maar op termijn willen die wat terugzien. Gelukkig trekken de clubs gezamenlijk op. Dat is wel eens anders geweest.”