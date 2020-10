Vier ministers besmet met Covid-19 in Suriname

Nadat eerder de Surinaamse minister Diana Pokie (Grondbeleid en Bosbeheer) besmet bleek met het coronavirus, werd op donderdag bekend dat nog drie ministers het coronavirus hebben opgelopen. De ministers David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen), Reshma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken) en Kenneth Amoksi (Justitie en Politie) testten allemaal positief.

Minister Amoksi was eerder die dag nog aanwezig in het Surinaams parlement. Volgens president Santokhi, die het positieve testresultaat tijdens een geschorste zitting te horen kreeg, wist Amoksi niet dat hij positief had getest en was hij daarom komen opdagen.

Eerder deze week moest de president zijn excuses nog aanbieden nadat foto’s waren opgedoken van hem en enkele andere ministers die zich tijdens een bezoek aan het district Nickerie niet aan de coronamaatregelen hielden. Zo werd er geen afstand gehouden en werden er geen mondkapjes gedragen.

In totaal zijn er meer dan vijfduizend besmettingen door het coronavirus in Suriname. 78 daarvan zijn nog actief. 108 Surinamers zijn overleden aan het virus, waarvan één persoon in de afgelopen 24 uur.