Bloedbanken in Utrecht testen bloed op westnijlvirus

Bloedbanken in Utrecht en omgeving gaan al het gedoneerde bloed dat binnenkomt testen op het westnijlvirus. Dat heeft Sanquin donderdag bekendgemaakt. Eerder deze week werd in Nederland een besmetting met dit virus vastgesteld bij een mens.

Het nieuwe testbeleid gaat komende maandag van start in Utrecht en ’t Gooi. Mensen wier bloed positief getest wordt op het virus, worden daarover door Sanquin op de hoogte gesteld. Omdat bloedtransfusies doorgaans bedoeld zijn voor mensen met een kwetsbare gezondheid wordt al het binnenkomende bloed gecontroleerd. Plasmadonors worden niet getest.

De man die positief getest werd op het westnijlvirus woont vlak bij Utrecht. Het virus wordt van muggen op mensen overgedragen, maar kan via bloed ook van mens op mens worden doorgegeven. De meeste mensen die het virus oplopen, hebben geen of milde klachten. Slechts 1 procent wordt ernstig ziek, onder wie ook de recent positief geteste patiënt in Nederland. Van die 1 procent overlijdt een klein aantal. Het virus wordt de afgelopen jaren steeds vaker vastgesteld in Europa.

Behalve mensen werden in de zomer ook vogels en muggen gevonden in de omgeving van Utrecht die het virus hadden opgelopen. Van een grasmus werd vastgesteld dat het sowieso in Nederland besmet is geraakt.