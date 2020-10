Zeldzaam boek William Shakespeare brengt € 8,5 miljoen op

Een zeldzaam en compleet exemplaar van William Shakespeare’s First Folio is woensdag op een veiling in New York verkocht voor een recordbedrag van 9,98 miljoen dollar (8,5 miljoen euro). Het uit 1623 daterende boek, dat zeven jaar na de dood van de Britse bard werd gepubliceerd, was de eerste verzamelde editie van zijn toneelstukken.

Er bestaan nog ongeveer 235 exemplaren van het boek. De meeste daarvan zijn incompleet en slechts een handvol is in particulier bezit. Het exemplaar dat Christie’s woensdag verkocht, was het eerste complete exemplaar dat sinds 2001 werd geveild. Dat exemplaar bracht 6,1 miljoen dollar op, het vorige record.

De verkoper was Mills College in Oakland, Californië, een privéschool die het boek sinds de jaren zestig in bezit had. Wie dit exemplaar heeft verworven, maakte het veilinghuis niet bekend. Christie’s had de waarde geschat op tussen 4 en 6 miljoen dollar.

Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies, zoals First Folio eigenlijk heet, bracht 36 toneelstukken samen, waarvan er 18 niet eerder waren gepubliceerd. Zonder deze uitgave zouden toneelstukken als Macbeth, Twelfth Night, Julius Caesar en The Tempest verloren zijn gegaan.