Wetenschappers willen Huawei niet als sponsor AI-lab

Een collectief van ruim dertig Nederlandse wetenschappers en hoogleraren protesteert tegen de financiële steun van onderzoekslab Dreamslab door het Chinese bedrijf Huawei. Ze roepen de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam op het project opnieuw te beoordelen, ook op ethische gronden.

„Deze samenwerking is zorgwekkend: Huawei is actief betrokken bij de schending van mensenrechten in China, gericht tegen de Oeigoeren. Deze islamitische minderheid wordt onderdrukt, onder meer met behulp van surveillancetechnologie van Huawei.”

Dat staat in een open brief die het collectief Funding Matters donderdag heeft gepubliceerd. Ondertekenaars werken onder meer aan de universiteiten van Delft, Tilburg, Nijmegen en Groningen. Ook een aantal UvA-hoogleraren steunt het protest. Eerder waarschuwden zij dat de universiteiten gaan samenwerken met „een bedrijf dat kennis kan gebruiken binnen een systeem dat werkt aan een extreem assimilatieprogramma”.

Het project DreamsLab (de afkorting staat voor Dialogues, Reasoning and Multilinguality for Search) wil zoekmachinetechnologie verbeteren door kunstmatige intelligentie (AI) te trainen op data die onder meer Huawei levert. Het Chinese techbedrijf subsidieert het project voor 3,5 miljoen euro. Het onderzoeksteam zal uit negen mensen bestaan – niet van Huawei – en wordt geleid door Frank van Harmelen en Piek Vossen van de VU en Maarten de Rijke van de UvA.

Publicatievrijheid

Eerder zei Van Harmelen dat de universiteiten op uitnodiging van het minsterie van Onderwijs gesprekken hebben gevoerd met de veiligheidsdiensten AIVD en de NCTV over mogelijke veiligheidsrisico’s. De universteiten hebben volledige publicatievrijheid, ook bij tegenvallende resultaten.

Die afwegingen zijn niet voldoende om dit soort financiële steun te legitimeren, zegt Linnet Taylor, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg namens het Funding Matters-collectief. „Voor de beoordeling van de sponsoring is alleen gekeken of de wetenschappers wel vrij kunnen publiceren. Wij vinden dat de universiteiten deze samenwerking opnieuw moeten toetsen en daarbij rekening houden met mensenrechten.”

Lees ook: Het charmeoffensief van Huawei

Funding Matters schrijft geen bezwaar te hebben tegen Chinese bedrijven in het algemeen. Eerder tekenden de wetenschappers protest aan tegen sponsoring van een privacycongres door het Amerikaanse bedrijf Palantir, dat surveillancesoftware levert.

Vorige maand reageerde de centrale ondernemingsraad van de UvA boos op de financiële steun van Huawei. „Deze participatie heeft grote symbolische waarde: samenwerking toont dat het bedrijf in het Westen welkom is en heeft de schijn ook zijn andere praktijken te legitimeren.”

Huawei gebruikt investeringen en onderzoekscentra om zijn positie in Europa te verstevigen. In 2019 aangekondigde plannen 10 miljoen euro te steken in een Nederlands onderzoekscentrum stonden deze zomer nog op een laag pitje.