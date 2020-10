‘We dachten maanden bezig te zijn om 25.000 euro op te halen’

De band Blackbriar uit Assen doet de dingen graag anders dan anderen. Hun symfonische metal doet oer-Nederlands aan: raggende gitaren, zwarte, wapperende kleding en engelenzang, een combi waar we hier goed in zijn. Denk ergens tussen Epica, After Forever en Within Temptation in. Maar Blackbriar was niet van plan om de traditionele weg te volgen van het maken van een demo, hopen op een deal met een label, spelen tot je een ons weegt en dan eens een debuutplaat uitbrengen.

De Assenaren doen liever alles zelf, en wilden hun debuut laten financieren door fans, door middel van crowdfunding. Met succes: binnen een dag haalde de band hun doel van 25.000 euro binnen. En inmiddels is de teller alweer tienduizend euro verder. Onverwacht, zegt drummer René Boxem aan de telefoon. „We wisten wel dat het kón, we hebben onze eerste twee ep’s ook zo gefinancierd. Maar we dachten minstens een paar maanden bezig te zijn om dit te halen.”

Het voelde toch het fijnst om dit eerst zelf te doen René Boxem Drummer Blackbriar

Jullie brachten eerder twee goed ontvangen ep’s uit. Was er geen aandacht van een label voor jullie debuutalbum?

„Jawel, we hebben wel gesprekken met labels gehad. We zijn zelfs nog in gesprek en het zou zomaar kunnen dat we alsnog tekenen en we voor distributie en promotie bij een label gaan. Maar vooralsnog zijn we niet tot een overeenkomst gekomen. En het voelde toch het fijnst om dit eerst zelf te doen. Dat past beter bij ons, omdat we altijd alles al zelf doen. Management, boekingen, fotoshoots, onze video’s, alles. We hebben ook het platform voor de crowdfunding zelf geprogrammeerd, zodat we de vergoedingen aan een bestaand platform niet hoeven betalen, die kan namelijk wel oplopen tot 2.000 euro. We dachten: als we tijd over hebben en het kunnen, laten we het dan zelf ontwikkelen en dat geld besparen.”

Hebben jullie al die kennis in de band?

„Dat niet zozeer, maar door de jaren hebben we dat opgebouwd en er hard voor gewerkt om het op niveau te krijgen. En het werkt, want op de video’s krijgen we veel goede reacties. Een van onze clips is al 15 miljoen keer bekeken. Andere een paar miljoen keer. Sociale media en YouTube werken gewoon heel erg goed voor ons. In een video hebben we zelfs de burgemeester van Assen, Marco Out, zo ver gekregen dat hij figureerde, vond hij erg leuk.”

Is de coronacrisis een voordeel geweest voor jullie crowdfunding?

„We dachten: iedereen heeft internet, waarom zouden we het niet nu uitbrengen? Nieuwe muziek is altijd welkom. Of het voor ons financieel minder aantrekkelijk wordt, is een probleem voor later, daar maken we ons nu niet druk om want we willen koste wat kost die nieuwe muziek uitbrengen. En als je ziet hoeveel mensen nu aan de campagne meededen, dan verdienen die mensen dat ook.”

Wat is de volgende stap?

„Opnemen. Terwijl wij aan het bellen zijn, is onze gitarist zijn solo’s aan het knallen in de studio, bij producer Joost van den Broek [van Ayreon, After Forever, Epica, Vuur etc, red.]. Dan de zang nog, en dan hopen we dat het album in april overal moet kunnen liggen. Dan is het wachten tot we weer mogen spelen. Hopelijk kunnen we dan alsnog op tour.”