„Wat?”, vraagt de verkoopster achter de counter van de supermarkt, „ik weet niet of we dat verkopen.”

„Jawel”, zeg ik, „ik weet ook waar ze liggen. In de bovenste la van de toonbank.”

De verkoopster doorspeurt de la en haalt er een velletje papier uit. Ze bekijkt het een paar keer van beide kanten. „Dít bedoelt u?”

„Ja”, zeg ik, „dát zijn postzegels.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl