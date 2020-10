Vragen in Limburgse Staten over bedrijf gedeputeerde Koopmans

Een gedeputeerde kan nooit belangenbehartiger zijn van een partij die voor opdrachten en vergunningen mede van de provincie afhankelijk is. Dat schrijven zes oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Limburg donderdag in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

De zes partijen – SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50+ en Lokaal Limburg – willen opheldering over een adviesbedrijf dat gedeputeerde Ger Koopmans (financiën, CDA) tot medio dit jaar had, en zijn rol als commissaris van een baggerbedrijf.

De partijen reageren op een publicatie, donderdag in NRC. Daaruit blijkt dat Koopmans tot de zomer van dit jaar een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven adviesbedrijf had. Het bestaan daarvan meldde hij niet op zijn openbare lijst met nevenfuncties. Ook de inkomsten maakte hij niet openbaar, hoewel de Provinciewet hem daartoe verplicht.

Lees ook: Het verzwegen bedrijf van Ger Koopmans

Tot de inkomsten van het bedrijf behoorde de circa 30.000 euro die hij tussen april 2014 en oktober 2017 ontving als lid van de raad van commissarissen van Terraq, een Limburgs baggerbedrijf. Terwijl gedeputeerde Koopmans commissaris bij Terraq was, ontving een joint venture van Terraq een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten. Als gedeputeerde bemoeide hij zich ook met een hoogwaterplan rond de Maas in Venlo, waarbij Terraq belangen had.

‘Inschrijving geen nevenfunctie’

De oppositiepartijen willen weten wat waar is van de bewering van Koopmans dat hij niet verplicht was om zijn adviesbureau te vermelden op zijn nevenfunctielijst, omdat „de inschrijving zelf geen nevenfunctie is”. De partijen vragen: „Wordt deze visie gedeeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken?”

De partijen willen ook inzage in de mailcorrespondentie tussen de gedeputeerde en de directie van het baggerbedrijf waar hij tot eind 2017 commissaris was. NRC meldde dat de Terraq-directie in 2016 een e-mail gestuurd heeft aan gedeputeerde Koopmans met kritiek op een onderdeel van het hoogwaterplan bij Venlo. Zonder collega-gedeputeerden te informeren sluisde Koopmans de kritiek van Terraq door naar de ambtenaren in het provinciehuis.

What’s next?

Ook coalitiepartij Forum voor Democratie wil opheldering. Woordvoerder Marcel Thewissen: „Pas nog hebben we een debat over integriteit gehad, en nu dit. What’s next? Het houdt niet op, niet vanzelf.”

Koopmans erkende tegenover NRC dat hij van baggeraar Terraq 9.000 euro per jaar kreeg, maar zijn adviesbureau zou geen andere inkomsten hebben gehad. Hoewel de Provinciewet dat al sinds 2010 eist, was volgens Koopmans het vermelden van die inkomsten tot 2019 „geen usance”. Ook benadrukt Koopmans dat ontgrondingen niet in zijn portefeuille zitten, en dat de uitbreidingsvergunning voor de hoogwatergeul door de ambtenaren „in mandaat” is afgehandeld.

Lees ook: De klusjesmannen van Limburg. Hoe een provincie ex-politici aan betaalde klussen helpt