Vernietigend rapport over vriendjespolitiek en zelfverrijking bij VRT

‘Pijnpunten’ noemde de VRT ze vorige week eufemistisch in een persbericht, nadat overheidsdienst Audit Vlaanderen een rapport vol kritiek publiceerde over de Vlaamse openbare omroep. De voorbije jaren zijn bij de VRT „procedures en regels omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd”, waaruit valt te concluderen dat er op zijn minst „onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers” is, aldus de omroep. Maar: „Omdat het over gevoelige informatie gaat, zal de VRT geen verdere details bekendmaken over het rapport.”

Een artikel van De Tijd dinsdag doet dat wel. Opdrachten bij de VRT worden „te nonchalant uitgeschreven”, las de zakenkrant in een samenvatting van het rapport. Er worden bestellingen gedaan die „niets met de VRT te maken hebben”, en mogelijk voor privégebruik bedoeld waren. Leveranciers krijgen via „zeer duidelijke inbreuken op de wetgeving voor overheidsopdrachten” opdrachten toegewezen. Kortom: bij de VRT worden „systematisch en bewust budgetten misbruikt voor zelfverrijking of het bevoordelen van bevriende partijen”. En dat met overheidsgeld: in 2019 ontving de VRT 274 miljoen euro subsidie.

Dinsdagavond leidde het rapport tot een ontslag. In de samenvatting worden geen namen genoemd, maar de identiteit van één persoon viel wel af te leiden. Rudi De Kerpel, regeringscommissaris in de raad van bestuur van de VRT, is ook bedrijfsleider bij de bedrijven Eurotuin Groep en Durapack. Die waren jarenlang sponsor en leverancier voor een VRT-evenement, terwijl dat als bestuurslid helemaal niet is toegestaan. „Hoewel ik daar nooit eerder op gewezen ben, diende ik hiervan op de hoogte te zijn”, aldus De Kerpel in een verklaring waarin hij aankondigde op te stappen.

Het is al het derde onderzoek van Audit Vlaanderen in vier jaar tijd. Telkens werden volgens De Tijd „significante onregelmatigheden” gevonden. Dit keer kwam het onderzoek er naar aanleiding van een conflict in de directie eind 2019. Na aangekondigde besparingen van de Vlaamse regering ontstond toen een vertrouwensbreuk in de VRT-top die leidde tot het vertrek van de ceo en een directeur. In de nasleep kwamen berichten over te royale contracten naar buiten. Het auditrapport moet het „sluitstuk van die moeilijke periode” vormen, schrijft de VRT nu. Volgens huidig topman Frederik Delaplace gaat de VRT voortaan strenger controleren op het naleven van de regels: „We willen niet alleen de beste programma’s maken, maar ook een verantwoordelijk mediabedrijf zijn dat zorgzaam omgaat met de centen van de Vlaming. Het auditrapport ligt intussen bij een politiedienst gespecialiseerd in verduistering van subsidies.

