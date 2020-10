Thaise politie treedt hard op tegen betogers na nooddecreet

De Thaise oproerpolitie heeft donderdagochtend duizenden anti-regeringsdemonstranten verwijderd bij het kantoor van de premier in de hoofdstad Bangkok, nadat de autoriteiten een nooddecreet uitvaardigden om grote bijeenkomsten te verbieden. Dat meldt Reuters.

Kort nadat het nooddecreet om 4 uur in de ochtend (plaatselijke tijd) van kracht werd, doorbrak de politie de beschutting van de betogers, die een protestkamp hadden opgezet. Duizenden andere demonstranten die woensdagavond hadden deelgenomen aan de aanhoudende massale protesten, waren al vertrokken.

Volgens de mensenrechtengroep Thai Lawyers for Human Rights zijn zeker drie protestleiders gearresteerd. Het zou gaan om Arnon Nampa, Panupong Jadnok en Parit Chirawat.

Het nooddecreet werd volgens de autoriteiten uitgevaardigd om wanorde te bestrijden en omdat demonstranten woensdag een koninklijke kolonne zouden hebben gehinderd. Volgens het decreet worden samenscholingen van vijf mensen of meer verboden. Ook omvat het decreet een verbod op de publicatie van informatie die „nationale veiligheid nieuws of vrede en orde” in gevaar brengen.

Aftreden premier geëist

Tienduizenden mensen hebben de afgelopen drie maanden gedemonstreerd tegen de regering van premier Prayuth Chan-ocha, een voormalige leider van de militaire junta die in 2014 aan de macht kwam. Ze eisen zijn aftreden en een nieuwe grondwet. Ook hebben ze een taboe doorbroken door hervorming te eisen van de monarchie onder koning Maha Vajiralongkorn.

Sommige demonstranten probeerden zich te verzetten met geïmproviseerde barricades van vuilnisbakken, maar zij werden snel verwijderd. Na zonsopgang werden de straten in de omgeving bezet door honderden agenten en werd een begin gemaakt met de schoonmaak.

Eerder op woensdag namen tienduizenden mensen in Bangkok deel aan een protestmars. Sommigen van hen hinderden een konvooi waarin koningin Suthida werd vervoerd. Ze maakten een handgebaar met drie opgestoken vingers dat een handelsmerk is geworden van de demonstraties, en riepen „ga weg!” tegen politieagenten die de kolonne beschermden.