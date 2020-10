Rusland stapt uit overleg met Nederland over MH17

Rusland wil niet langer deelnemen aan de onderhandelingen met Nederland en Australië over de neergehaalde vlucht MH17. Volgens Moskou is verder praten zinloos, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. De onderhandelingen gingen over de Russische aansprakelijkheid voor het neerhalen van het toestel.

Volgens het Kremlin zijn de onderzoeken die tot dusver zijn gedaan bevooroordeeld. Russische diplomaten verwijten Nederland en Australië dat ze Rusland willen laten aanwijzen als schuldige partij, meldt de Russische nieuwssite Russia Today. Verantwoordelijk minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zegt via Twitter het besluit van Rusland „zeer te betreuren”. Hij noemt het voor de nabestaanden „bijzonder pijnlijk dat Rusland het laat afweten”.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Rusland neemt het Nederland kwalijk dat het land in juli een statenklacht indiende bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Nederland diende de statenklacht in omdat daarmee Nederlandse informatie over MH17 ook beschikbaar wordt voor de zaken van de nabestaanden bij het Hof. Door het indienen van de statenklacht kan Nederland bij de hoorzittingen van de zaken aanwezig zijn.

Het kabinet wilde na de statenklacht bij het Hof doorpraten met de Russen, maar Moskou wil dat nu niet meer. Het land ontkent iets te maken te hebben met de ramp. Het land is naar eigen zeggen nog wel bereid samen te werken met de Nederlandse autoriteiten die onderzoek doen naar het niet sluiten van het luchtruim voor passagiersvliegtuigen boven het oosten van Oerkraïne.

Twee jaar geleden vond het internationale team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar MH17, bewijs dat het vliegtuig is neergehaald met een van de Russische krijgsmacht afkomstige raket. Later kwam het Joint Investigation Team met meer bewijzen dat Russische en aan Rusland gelieerde militairen betrokken zouden zijn. Begin maart begon het strafproces tegen drie Russen en één Oekraïner die door het OM verantwoordelijk worden gehouden voor het neerschieten van het toestel.