Rechter: farmaceut hield concurrent van de markt

Patenten zijn bedoeld om innovatie te stimuleren, zeer grote investeringen te compenseren en groot onderzoekswerk te belonen. Maar in de wereld van de farmaceutische industrie zoeken juristen naar allerlei sluiproutes om een medicijn zo lang mogelijk exclusief (lees: duur) op de markt te houden.

Woensdag won Menzis een in dat kader bijzondere rechtszaak. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de Brits-Zweedse farmareus AstraZeneca een schadevergoeding moet betalen aan de verzekeraar. De farmaceut heeft zich verrijkt ten koste van Menzis met een middel tegen schizofrenie en bipolaire stoornissen.

Het gaat om het medicijn Seroquel (werkzame stof quetiapine), een antipsychoticum. Het patent erop is in 2012 verlopen, maar AstraZeneca bracht opvolger Seroquel XR op de markt. De werkzame stof is hetzelfde, maar deze variant geeft de stof trager af in het lichaam. AstraZeneca wist ermee een nieuw patent binnen te harken.

In 2014 besliste het gerechtshof Den Haag dat het patent onterecht was – het systeem van vertraagde afgifte van een werkzame stof bestaat al lang en is weinig innovatief meer te noemen.

De rechtbank verwijt AstraZeneca nu niet dat het patent later ongeldig zou blijken. Waar de farmaceut wel mee de fout in ging, was toen het in 2013 een van haar concurrenten actief van de Nederlandse markt hield met een kort geding. Op dat moment bestond er al een serieus risico dat het patent zou worden ingetrokken. In 2012 had het Engelse High Court het octrooi daar bijvoorbeeld al als niet inventief en dus ongeldig verklaard.

Veertig keer goedkoper

Door het kort geding dat AstraZeneca aanspande tegen een concurrent, durfde geen van de andere farmaceuten met het middel de markt op, terwijl sommige alle voorbereidingen hadden getroffen. Zo wilde de farmaceut Accord het middel aan Menzis verkopen voor een prijs die per tablet veertig keer lager lag dan die van AstraZeneca.

Menzis had een schadevergoeding van ruim 4 miljoen van AstraZenecageclaimd in de zaak die woensdag diende. De rechtbank vindt dat te veel. De zorgverzekeraar moet daarom een nieuwe berekening maken. Het definitieve oordeel over de schadevergoeding volgt volgend jaar.

Met de zaak is de weg niet meteen vrij voor andere verzekeraars om ook een schadevergoeding te claimen bij de farmareus. Menzis hoopte dat AstraZeneca zich neerlegt bij het vonnis, maar de „verraste” farmaceut hintte woensdag meteen al op een hoger beroep. „We beraden ons op verdere stappen.”

Deze rechtszaak is een klassiek voorbeeld van evergreening, zegt patentrechtexpert Ellen ’t Hoen. Dat is de bijnaam voor strategieën om winstgevende marktexclusiviteit op te rekken. Fabrikanten passen een oorspronkelijke werkzame stof enigszins aan, presenteren het als grote innovatie en vragen opnieuw patent aan. ’t Hoen: „Wat hier natuurlijk speelde, is dat AstraZeneca willens en wetens een zwak octrooi gebruikte om een hoge prijs te vragen.”

Evergreening, zegt ’t Hoen, zit in het hart van hoe de farmaceutische industrie z’n producten positioneert. Daarom zal de rechtszaak een stimulans zijn om ook andere octrooien aan te vechten, denkt ’t Hoen. „Tot nu toe deden vooral non-gouvernementele organisaties dat.” Het is de eerste zaak van een Nederlandse verzekeraar tegen een farmaceut over het ten onrechte oprekken van een patent.

Er bestaan allerlei tactieken om marktexclusiviteit te krijgen en lang te houden. Soms worden bestaande medicijnen opgekocht en wordt marktexlusiviteit aangevraagd via Europese stimuleringsregels voor zeldzame ziekten – waarna de prijs tientallen, soms honderden keren hoger wordt. Dat fenomeen wordt ook wel medicijnkaping genoemd.

Op veel manieren patent rekken

Soms is er niks nieuws aan het middel, maar worden nieuwe patenten aangevraagd voor een andere indicatie – een (net) andere ziekte. Een andere manier is zoveel octrooien verzamelen voor een medicijn dat andere farmaceuten de concurrentie minder snel aandurven. Op het goed verkopende antireumamiddel Humira van farmareus Abbvie werden bijvoorbeeld 247 octrooiaanvragen gedaan in de VS, waarvan er 136 werden toegekend.

„De industrie gebruikt een heel scala aan manieren om patenten te rekken”, zegt ’t Hoen, „en veel daarvan zijn helemaal niet tegen de wet. Daarom zeg ik: het systeem moet goed onder de loep worden genomen. In dit geval had het Europese octrooibureau nooit een octrooi mogen afgeven. Het zou veel beter zijn als dit patent van AstraZeneca er vooraf uit was gefilterd, zodat landen er geen jarenlange procedures over hoeven voeren.”