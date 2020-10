President Kirgizië stapt op na aanhoudende protesten

Sooronbaj Jeenbekov heeft donderdag zijn functie als president van Kirgizië neergelegd, meldt persbureau Reuters. Dat besluit volgt op aanhoudende protesten tegen zijn herverkiezing begin oktober, waarbij volgens de oppositie en onafhankelijke waarnemers werd gefraudeerd. Demonstranten riepen Jeenbekov sindsdien op af te treden.

Jeenbekov zei in een verklaring niet de geschiedenis in te willen gaan als president die „op burgers schoot” en onder wiens bewind „bloed werd vergoten”. Jeenbekov: „Voor mij zijn vrede in Kirgizië, de eenheid van ons volk en maatschappelijke rust het allerbelangrijkst”. Eerder beloofde Jeenbekov al af te treden zodra een nieuw parlement zou worden aangesteld. Wie de macht van hem overneemt, is nog niet duidelijk.

Vorige week stapte premier Koebatbek Boronov al op, nadat de kiesraad van het Centraal-Aziatische land de uitslag van de stembusgang nietig had verklaard. Bij de verkiezingen ging de overgrote meerderheid van de stemmen naar de partij van Jeenbekov en diens bondgenoten, en slechts één oppositiepartij haalde de kiesdrempel.

De demonstraties tegen de uitslag van de stembusgang liepen uit op rellen waarbij meer dan duizend demonstranten gewond raakten. Bij de protesten wisten demonstranten oud-president Almazbek Atambajev en voormalig parlementariër Sadyr Zjarapov te bevrijden uit de gevangenis. Zjarapov werd later aangesteld als nieuwe premier van het land.