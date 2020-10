Oud-schaatscoach Ab Krook overleden

Voormalig schaatsbondscoach Ab Krook is dinsdagavond op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Dat heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau ANP. Krook maakte in de jaren tachtig en negentig furore als coach en trainer van schaatsers zoals Annie Borckink, Ria Visser en Bart Veldkamp en was acht keer actief op de Olympische Winterspelen.

Krook bekleedde uiteenlopende functies in de schaatswereld. Zo was hij naast bondscoach in Nederland en later West-Duitsland (1980-1988) ook begeleider van verschillende schaatsteams en individuele schaatsers. Zo coachte hij Borckink (1980) en Veldkamp (1992) naar een gouden medaille. Krook nam in 2006 na opgeteld 22 jaar afscheid bij schaatsbond KNSB en werd in mei van dat jaar door toenmalig minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de KNSB was hij later op de achtergrond nog actief als technisch adviseur.

Krook kreeg een paar jaar geleden ook al een herseninfarct, waarvan hij na een intensieve revalidatie goed herstelde. Recent werd hij voor een tweede maal getroffen door een herseninfarct. Krook zal in besloten kring worden begraven.

De KNSB omschrijft Krook donderdag in een eerste reactie als „een prominent gezicht” in de internationale schaatswereld. „Zijn overlijden stemt ons triest. De schaatswereld verliest in Ab Krook een bevlogen professional”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de schaatsbond. „Ab toonde zich ook na zijn pensionering zeer betrokken bij het topschaatsen en sprak daar met veel kennis over. Wij wensen zijn vrouw Ineke veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.”