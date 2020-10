Op het Plein leek het woensdagavond wel Oud en Nieuw

Rondom het Plein in Den Haag kwam de afgelopen dagen alles samen. Aan de westkant debatteerde de Tweede Kamer over de spoedwet en de coronacrisis. In het midden, bij het standbeeld van Willem van Oranje, protesteerden demonstranten tegen de coronamaatregelen, en op de terrassen van de cafés aan de oost- en zuidkant ging het min-of-meer normale leven door. Coronaproof, met handgel en tafels op afstand.

Maar woensdagavond waren er op het overdekte terras van café Luden tientallen hossende mensen, op eerder anderhalve centimeter dan anderhalve meter afstand van elkaar. De bezoekers omhelzen elkaar, nemen selfies, zingen luidkeels mee met de muziek en dansen op tafels. Het waren de laatste uren en minuten dat de cafés open mocht zijn, voor een gedwongen sluiting van zeker vier weken.

Lees ook het commentaar van NRC: Niet alleen een gezondheids- maar ook een gedragscrisis

De beelden van het terras, even na half tien geschoten door BBC-verslaggever Anna Holligan, riepen onmiddellijk verontwaardiging op. Een tweede video vanaf het overdekte terras, op Instagram gepost om even voor tien uur door een bezoeker, laat hetzelfde zien: staande, zingende en dansende bezoekers. Dat account is inmiddels niet meer openbaar.

In het Kamerdebat verwijst PvdA-leider Lodewijk Asscher naar de hossende jongeren. Ze laten zien „dat we nog een lange weg te gaan hebben”, zegt hij. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag noemt het feestgedrag „volstrekt onverantwoordelijk”.

Boetekleed

Twaalf uur later trekt John Prins, eigenaar van café-restaurant Luden, „het boetekleed” aan. „Als ik vanochtend was wakker geworden en die beelden over een ander had gezien, had ik ook gedacht ‘wat een idioot’.”

Volgens hem voelde het woensdagavond als „Oud en Nieuw”, „links en rechts werd er gedronken”. Hij had hij „eigenlijk gelijk de opzwepende muziek moeten uitdraaien”. Maar Prins zegt ook: „Ik ben geen politieagent.” Over het wegsturen van de bezoekers zegt hij: „Er waren nog twintig tafels of zo die moesten afrekenen.” Wel heeft hij, zegt hij, om half tien gezegd dat de laatste ronde was aangebroken en vijf minuten later de muziek uitgezet.

Volgens Prins zijn de beelden „een momentopname”. „In tien minuten tijd” liep het uit de hand. „Anders was er toch wel ingegrepen?” Volgens hem was het overdekte gedeelte van het terras om tien uur leeg.

In een verklaring schrijft de burgemeester dat het feest om tien uur is „stilgelegd”. Volgens zijn de woordvoerder is er wél ingegrepen. Na een melding van geluidsoverlast vanwege de harde muziek zou er een lang telefoongesprek zijn gevoerd met de eigenaar. „Primair is het de bedoeling dat de ondernemer zelf handhaaft.” Toen de overlast aanhield, zijn handhavers en agenten naar binnen gegaan en constateerden ze dat de coronaregels niet werden nageleefd.

Harde muziek

De harde muziek viel eerder in de week omstanders al op, maar is geen schending van de coronaregels, zegt de woordvoerder. Op een andere video van de bezoeker, gepost om twintig over zes, is te zien hoe iedereen dan nog rondom tafels onder het zeil zit – conform de coronaregels – maar wel meezingt met de muziek. In de video van BBC-verslaggever Holligan is te horen hoe de dj – tevergeefs – vraagt om te gaan zitten. Een filmpje van Telegraaf-journalist Alexander Bakker, gepost om kwart voor negen, laat dansende mensen zien.

Volgens de buren van Luden, de eigenaars van café Millers, was woensdagavond een uitzondering. Ze willen niet met hun naam in de krant. De restaurants en cafés worden gewoonlijk veel bezocht door jonge ambtenaren, politici en overdag door dagjesmensen. Die zijn er nu niet.

Zij zeggen juist dat het al een aantal dagen onrustig is door de demonstraties tegen de spoedwet. Die waren niet aangekondigd en na een gedoogtijd stuurde de politie de demonstranten weg. De horecamannen klagen dat die demonstranten de terrassen opgingen. Een van hen vertelt hoe maandag personeel werd lastiggevallen omdat ze een mondkapje droeg. John Prins zegt alleen dat op zijn terras woensdag „er niet zat wat er normaal zit” en heeft het over veel jeugd.

Geen officiële waarschuwing

De horecamannen zeggen ook dat er de afgelopen maanden voortdurend handhavers zijn langs geweest om te kijken hoe de cafés rond het Plein zich aan de coronaregels hielden en dat er geen misstanden werden geconstateerd. De gemeente zegt dat Luden wel eerder is aangesproken op het handhaven van de regels, al was dat geen officiële waarschuwing en waren er „geen signalen van deze omvang”.

Onderzocht wordt welke stappen er tegen de eigenaar en de bezoekers kunnen worden genomen. In eerdere soortgelijke gevallen sloot de burgemeester cafés voor een periode van twee weken – nu is de horeca sowieso vier weken dicht.