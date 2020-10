Ook Youtube gaat video’s complottheorie QAnon verwijderen

In navolging van Facebook gaat ook Youtube harder optreden tegen video’s die omstreden en uiterst rechtse complottheorieën als QAnon en Pizzagate aanprijzen. Het videoplatform van Google zegt niet te willen meewerken aan de verspreiding van dit soort theorieën, omdat die geweld tegen personen of groepen rechtvaardigen. Op zijn blog stelt Youtube dat het al langer actie onderneemt tegen QAnon-video’s. Sinds begin 2019 verlaagt de videodienst het bereik van de video’s drastisch, waardoor het aantal views met 70 procent zou zijn gedaald. Ook verwijderde Youtube naar eigen zeggen tienduizenden video’s en deactiveerde het kanalen van gebruikers die de QAnon-theorie aanhangen.

Aanhangers van QAnon geloven dat een satanistische schaduwmacht binnen de mondiale elite, de ‘cabal’, probeert om president Trump uit het Witte Huis te krijgen. Volgens de theorie zou deze samenzwering uit zijn op wereldheerschappij en een pedofielennetwerk beschermen. QAnon ontstond nadat Q, een gebruiker op een online forum 4Chan, de theorie in 2017 wereldkundig maakte. De ‘Anons’ zijn de volgers.

Volgens de complottheorie die bekend staat als ‘Pizzagate’, zouden Democratische top-politici een kinderprostitutienetwerk runnen vanuit de kelder van een pizzeria in Washington DC. Een aanhanger van de theorie ging in 2016 naar het restaurant en schoot er met een automatisch wapen om zich heen. Er vielen weliswaar geen gewonden, maar voor internetplatforms en de overheid werd het bestrijden van de theorie een speerpunt. Een aanhanger van QAnon blokkeerde in 2018 de Hoover Dam in Nevada om vrijgave van een rapport te eisen, en later bezette een gewapende QAnon-aanhanger een cementfabriek waar kinderen zouden worden vastgehouden. Een lid van een maffiafamilie werd dood aangetroffen; hij zou zijn vermoord omdat hij bij de cabal hoorde.

Facebook kondigde vorige week aan inhoud van QAnon op zijn platform sterker te gaan weren. Ook Instagram, onderdeel van Facebook, verwijderde posts waarin naar de complottheorie werd verwezen.

