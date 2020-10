Ongehoord Nederland komt met eigen Zwarte Pietenjournaal

Ongehoord Nederland komt volgende maand met een eigen Zwarte Pietenjournaal, waarin de pieten zwart zijn. Volgens omroepbaas Arnold Karskens wordt het een „gezellig familieprogramma”, maar is het ook bedoeld als statement: „We willen een streep in het zand zetten. Ons volk heeft recht op een eigen cultuur. Als oorlogsverslaggever weet ik: de genocide begint altijd met het vernietigen van de cultuur.”

De omroep reageert met zijn Zwarte Pietenjournaal op de toenemende kritiek op de knecht van Sinterklaas, een blackface-figuur die door tegenstanders als racistische karikatuur wordt beschouwd. Steeds meer gemeentes vervangen daarom bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas de zwarte pieten voor roetveegpieten. Zelfs premier Rutte heeft zich, na aanvankelijke steun, uitgesproken tegen Zwarte Piet. In het Sinterklaasjournaal van de publieke omroep zijn sinds vorig jaar alleen nog roetveegpieten te zien.

Grote kindervriend

Volgens Karskens is die geleidelijke afschaffing tegen de wil van het volk. Hij stelt dat Zwarte Piet een „grote kindervriend” is, die niet racistisch of beledigend is bedoeld: „Wij zijn heel erg tegen het beledigen van wie dan ook”. De omroepbaas plaatst Zwarte Piet in de traditie van „gewoon even iemand anders spelen”, zoals dat ook met carnaval gebeurt – het feest van de satirische omkering. Hij verwijst naar het Carnaval de Negros y Blancos in Colombia waar de deelnemers zich als witte mensen uitdossen. „Zolang je de ander maar niet beledigt, en de rest van het jaar normaal doet”.

Naar de wil van welk volk verwijst hij eigenlijk? Karskens wijst op een enquête van het Sociaal en Cultureel Planbureau van vorig jaar, waaruit bleek dat 56 procent van de ondervraagden voor Zwarte Piet is. Hij doelt dus op die mensen. Hij verwerpt de suggestie dat hij met ‘het volk’ de witte, rechtse autochtone Nederlander bedoelt: „Bij de NRC denken ze misschien in kleuren, maar ik zeker niet”. En de op handen zijnde genocide? Karskens legt uit dat na de val van Zwarte Piet ook ander cultureel erfgoed als Kerstmis of Pasen zal worden aangevallen. Indien die niet door Karskens en de zijnen verdedigd worden, komt de hele Nederlandse cultuur in het gedrang. Karskens: „Wij leven in een multiculturele samenleving, en dat is geven en nemen. Wanneer er plaats is voor vrouwen-onderdrukkende hoofddoekjes, agressieve rap, blauwe pieten en stroopwafelpieten, laat er dan ook ruimte zijn voor onze Zwarte Piet.”

37.000 leden

Wordt zijn Zwarte Pietenjournaal net zoiets als het landelijke Sinterklaasjournaal? Karskens lacht: „Nou, ons totale jaarbudget aan kantoorhuur, apparatuur, salarissen et cetera is ongeveer even groot als het salaris van één omroepdirecteur”. De production value zal dus wat lager liggen. Ongehoord Nederland heeft nog geen zendtijd op televisie, het sinterklaasprogramma zal voorlopig alleen op YouTube en de eigen website te zien zijn. Op lokaal niveau worden overigens al eigen sinterklaasjournaals gemaakt, waarin Piet zwart blijft – ook uit onvrede met de roetveegpieten in het grote Sinterklaasjournaal.

De omroep van Karskens is een van de elf omroepen die momenteel proberen om in het oproepbestel te komen. Wie voor 1 januari 50.000 leden heeft, maakt vanaf 2022 kans op een plekje op de publieke zenders, en op de bijbehorende subsidie. Volgens Karskens heeft hij nu 37.000 leden. De nieuwe omroepen vinden dat Nederland niet goed vertegenwoordigd wordt op de publieke zenders. Zo dingen vier zwarte omroepen, drie moslimsomroepen en één Indisch-Nederlandse omroep naar zendtijd. Ongehoord Nederland vindt de huidige omroepen te links en wil de radicaal-rechtse Nederlander vertegenwoordigen; de omroep krijgt steun van de politieke partijen PVV en FvD.