NOS gaat vanwege toenemende intimidatie vaker onherkenbaar op pad

De satellietwagens die de NOS gebruikt om reportages op locatie door te seinen worden voortaan niet meer beplakt met het logo van de nieuwsorganisatie. Volgens NOS-directeur Gerard Timmer is dat „omdat technici die deze auto’s besturen zich steeds onveiliger voelen”, zo zei hij woensdag tegen Broadcast Magazine.

De intimidatie van de NOS door extremistische elementen bij met name demonstraties, maar ook in wijken en op andere plekken, zijn de afgelopen jaar toegenomen, bevestigt Peter ter Velde van Persveilig.nl, een initiatief van journalistenvakbond NVJ, het OM en de politie om agressie tegen de pers in kaart te brengen en te bestrijden. Persveilig.nl krijgt zo’n twee meldingen per week binnen van bedreiging of intimidatie. Ter Velde, ook NOS-journalist, stelt dat dit voor de hele beroepsgroep geldt, maar „vanwege hun herkenbaarheid treft dit met name fotografen en camaraploegen”.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg spreekt van „stevige bedreigingen en agressieve uitingen tegen journalisten” in een item van EenVandaag donderdagavond. In het donderdag verschenen Dreigingsbeeld van de NCTV, dat driemaal per jaar verschijnt, wordt voor het eerst de dreiging richting journalisten genoemd.

‘Handen af van onze pers’

„Sociale media spelen een faciliterende en mobiliserende rol en fungeren als een soort blaasbalg”, schrijft de NCTV. Naast een „gemêleerde activistische bovenlaag” „bestaat er een radicale onderstroom met soms extremistische gedragingen, zoals het belagen van journalisten en politici of, het intimideren van politie mensen.”

Specifiek wordt „een gedeelte” van het boerenprotest genoemd, maar ook de extreme krachten bij de anti-lockdownprotesten worden vermeld. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff hield eerder dit jaar FVD en PVV „deels verantwoordelijk voor het wantrouwen dat zij „voeden”. Minister Arie Slob (Onderwijs en Media, ChristenUnie) werd tijdens een Kamerdebat donderdagmiddag gevraagd naar de dreiging en zei die „heel serieus” te nemen. „We leven in een democratie waar vrije pers heel belangrijk is. Handen af van onze pers.”