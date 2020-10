Nederlanders verliezen bankrekening na druk VS

Tientallen Nederlandse burgers die ook Amerikaan zijn, hebben de afgelopen weken gehoord dat hun rekening bij Nederlandse banken wordt afgesloten. Zij zijn daarmee slachtoffer van zeer strenge Amerikaanse belastingwetgeving en afspraken over de handhaving daarvan met de Nederlandse overheid. Voor de gevolgen hiervan wordt al jaren gewaarschuwd.

Bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) waren er eind augustus twaalf gevallen bekend van klanten waarvan de financiële producten worden afgesloten. Volgens belangengroep Accidental Americans is dat aantal inmiddels opgelopen.

In totaal zijn er in Nederland zo’n 46.000 ‘onbedoelde Amerikanen’, door bijvoorbeeld geboorte in de Verenigde Staten of doordat een van de twee ouders Amerikaans is. Als een van de weinige landen ter wereld beschouwt de VS deze groep als belastingplichtig, ook als zij vrijwel hun hele leven buiten de VS hebben doorgebracht. De wetgeving is bedoeld om het wegsluizen van geld buiten de Amerikaanse grenzen te voorkomen.

Ronald Ariës is een van de ‘onbedoelde Amerikaan’. Lees ook: Niet meer kunnen pinnen omdat zijn wieg in de VS stond

Om de belastingen te kunnen innen hebben de Amerikanen met andere overheden, zoals de Nederlandse, afspraken gemaakt over de uitwisseling van gegevens van Amerikanen in Nederland. Banken zijn vanwege die afspraken verplicht om de gegevens van hun Amerikaanse klanten door te geven.

Onbedoelde Amerikanen die hun gegevens vrijgeven aan banken zijn vaak duizenden euro’s kwijt aan hulp bij hun Amerikaanse aangifte, naast dat ze mogelijk op hun pensioenvermogen of beleggingen een heffing kunnen krijgen. De tientallen Nederlanders die nu hun rekening kwijtraken, behoren tot een groep die weigert mee te werken met de uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld omdat ze betwisten Amerikaan te zijn of uit principiële gronden. De banken zeggen dat zij vanwege die weigering de financiële producten van deze groep wel moeten afsluiten, omdat ze anders van de Amerikaanse overheid sancties opgelegd krijgen, zoals boetes en uitsluiting van financiële markten.

Between a rock and a hard place

Volgens De Volksbank, een van de banken die bij een klant heeft aangekondigd dat zijn rekening wordt gesloten, bevinden banken zich between a rock and a hard place. „De overheden en de Europese Unie doen op dit moment onvoldoende om banken te beschermen tegen de mogelijke gevolgen indien de VS overgaan tot handhaving.” De bank zegt op dit moment de belangen van haar meer dan 3 miljoen klanten te moeten laten prevaleren boven die van ‘onbedoelde Amerikanen’.

Accidental Americans verwijt de Nederlandse overheid dat al jaren niet wordt ingegrepen, ten koste van Nederlandse burgers. „De gevolgen zijn enorm: mensen worden uit hun huis gezet, zijn niet meer verzekerd, kunnen zelfs geen eten meer kopen”, aldus een zegsman. „Dit is geen belastingontduiking. Dit is een groot onrecht.”